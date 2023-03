Kot je znova poudarila Bratušek, ima omenjeno mednarodno letališče, za kar licence ni tako enostavno dobiti, zelo veliko neizkoriščenih možnosti, zato še vedno upajo in verjamejo, da jim bo uspelo najti korektnega partnerja, ki bo vedel, kaj z njim v prihodnje početi.

Infrastrukturna ministrica je sicer danes skupaj z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom predstavila program za večjo letalsko povezljivost Slovenije v naslednjih treh letih, ob tem pa napovedala, da bodo sredstva v ta namen razpisali predvidoma 24. marca. Pri tem je pojasnila, da bodo imeli letalski prevozniki možnost interes izkazati za vsa tri slovenska mednarodna letališča.

Glede opozoril, da ima država za začasno upravljanje mariborskega letališča pogodbo z DRI sklenjeno le do konca leta, kar bi lahko predstavljajo težavo za sklenitev morebitnih letalskih povezav s štajersko prestolnico, je menila, da se da postopke uskladiti, saj je razpis za koncesionarja podaljšan do 25. marca, razpis za letalske povezave pa je predviden za le dan prej.

»Takrat bomo ugotovili, ali je interes tudi za mariborsko letališče in prepričana sem, da lahko najdemo odgovor tudi na to dilemo,« je dodala Bratušek, ki je kot razlog za dodatno podaljšanje razpisnega roka navedla, da želijo morebitni ponudniki pred dokončno odločitvijo še nekaj dodatnih informacij. Ker si po njenem resnično želijo najti najboljšo rešitev za letališče, niso videli težav, da ne bi podaljšali roka. Za koliko potencialnih ponudnikov gre, ni povedala, češ da bo to jasno ob odpiranju ponudb.

Kot so ob objavi razpisa pojasnili na ministrstvu, je predmet koncesije, ki naj bi bila sklenjena za deset let, izvajanje storitev obratovanja mariborskega letališča v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, vključno z uporabo in rednim vzdrževanjem letališke infrastrukture.

Medtem še vedno poteka tudi sprejemanje državnega prostorskega načrta, s katerim bi lahko bodočemu upravljavcu omogočili nadgradnjo letališke infrastrukture, a ministrica pravi, da ima letališče že danes praktično vse možnosti pristajanja in vzletanja vseh primerljivih letal z Brnikom, zato to ne bi smela biti omejitev za nobenega od prevoznikov.

Prav tako še niso zaključeni sodni spori med državo in nekdanjim najemnikom letališča, družbo Aerodrom Maribor v lasti takratnih kitajskih investitorjev, ki so od najema odstopili, potem ko jim ni uspelo uresničiti napovedanih velikopoteznih načrtov. »Sem pa bila že v svojem prejšnjem mandatu ministrice presenečena, da nekdo, ki sam odpove najemno pogodbo, potem toži državo, ker ni več najemnik letališča,« je še dodala.