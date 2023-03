Predsednik stranke Gibanje Svoboda in premier Robert Golob je bil danes po seji izvršnega odbora stranke oster glede potez strankarskih svetnikov v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor. Golob je pojasnil, da so na seji razpravljali o glasovanju za nagrado direktorice ljubljanskega zdravstvenega doma Antonije Poplas Susič in ugotovili, da je bilo glasovanje ljubljanskih svetnikov Gibanja Svoboda v nasprotju z vrednotami stranke. Vsem so zato tudi izrekli opomin. »O tem se bomo z njimi tudi še jasno pogovorili. Z vsemi. In hkrati izrazili pričakovanje, da prevzamejo odgovornost za svoje glasovanje,« je povedal Golob. »Ne verjamemo, da je nekdo, ki ima zelo jasne 'rezultate', z odhodi zaposlenih, z neizpolnjevanjem osnovne naloge do njegovih uporabnikov in ki zelo slabo izpelje celo organizacijo vpisovanja, upravičen do nagrade. Ravno obratno. Kvečjemu je upravičen do česa drugega. Glede tega smo enotni in to sporočilo dajemo tudi v javnost.«

Nezadovoljni so bili tudi z dogajanjem v Mariboru. »Ugotovili smo, da delovanje občinskih oblasti ne ustreza vrednotam Gibanja Svoboda. Zato od lokalnega odbora pričakujemo, da se najkasneje v torek jasno opredeli glede nadaljnjega sodelovanja in kako bo sodelovalo z aktualnimi občinskimi oblastmi,« je še povedal Golob. »Lokalni odbor bo samostojno o tem opredelil javnost naslednji teden. Kar se stranke tiče, je stališče zelo jasno. Sedanje delovanje mestnih oblasti v Mariboru ni v skladu s predvolilnimi obljubami, še manj z našimi vrednotami.«

Kot pomembno točko je Golob izpostavil še ustanovitev posebne sekcije znotraj stranke, ki se bo aktivneje ukvarjala z izzivi upokojenk in upokojencev. Poteza bi znala biti naslednji korak v procesu združevanja s stranko DeSUS. Imenovali so tudi iniciativni odbor, ki bo pripravil vse potrebno, vključno s politikami na tem področju, za kongres stranke. Odbor bo vodil Bojan Čebela, kongres pa je sicer predviden za prvo polovico maja.