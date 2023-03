Srebrna nagrada ESA Best of Europe slovenskemu projektu pred OI v Pekingu

Potem ko je projekt Misija: Triglavski ledenik v Peking v kategoriji najboljše športno sponzorstvo februarja prejel nagrado Sporto 2022, so ga v sredo nagradili tudi s srebrno nagrado ESA Best of Europe 2023, ki jo podeljuje Evropsko sponzorsko združenje (ESA), so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).