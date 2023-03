»Vsi mrtvi imajo strelne rane,« je povedal tiskovni predstavnik policije, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Po prvih podatkih je odjeknilo streljanje v cerkvi na ulici Deelboege v okrožju Grossborstel. Več ljudi je bilo hudo ranjenih, nekateri smrtno,« je na twitterju zapisala policija.

»Danes okoli 21. ure je neznani storilec ali več storilcev streljalo na ljudi v cerkvi,« so sporočile hamburške oblasti. Ceste na kraju zločina so zaprli, policisti pa so udeležence v prometu pozvali, naj se območju izogibajo.