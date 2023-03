Omilili pogoje za zaposlovanje tujcev

Noveli zakona o tujcih in zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki ju je danesj obravnavala vlada, prinašata poenostavitve postopkov in administrativno razbremenitev pri pridobivanju dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi, potrebnih za zaposlovanje tujcev.