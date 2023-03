Za košarkarji Cedevite Olimpije je sezona, polna razočaranj v evropskem pokalu. Čeprav so do konca rednega dela še trije krogi, je že jasno, da Ljubljančanov ne bo v izločilnih bojih. Na vrhu nebotičnika, ki je v lanski sezoni proti Türku Telekomu in Bursasporju donela v polnih Stožicah, je le še bled spomin, kar boli tudi vodilne v klubu. Po novi zaušnici proti Lietkabelisu je pred sedmo silo stopil direktor Davor Užbinec, ki ne skriva nezadovoljstva nad potekom sezone.

»Naš cilj v evropskem pokalu so bili izločilni boji oziroma še kaj več kot lanski četrtfinale. A je sezona že od začetka šla v napačno smer. Poškodb je bilo ogromno, posledično pa nismo ujeli pravega ritma. Ne glede na vse moramo gledati naprej. V ligi ABA želimo priti v polfinale, nato pa enemu od beograjskih nasprotnikov dihati za ovratnik,« pojasnjuje Davor Užbinec, ki pravi, da so v klubu ves čas oprezali za okrepitvami. »Ko smo na začetku sezone videli, da vsaj nekaj časa ne moremo računati na Dragića in Matkovića, smo pripeljali Harrisona, ki se ni prijel. Prišel je tudi Rebec, za katerega bo marsikdo zavil z očmi, a nam je veliko dal. Vmes so bila obdobja, ko nas je bilo na treningu po sedem tudi po mesec dni in sta Radović in Mulalić igrala na štirici. Ves čas smo čakali poškodovane, ki so šli iz poškodbe v poškodbo. Dragić od mišice do prepone pa komolca in znova mišice. Matković podobno. Teh stvari nismo mogli predvideti.«

Užbinec se strinja, da Olimpija tudi v popolni sestavi ne deluje tako, kot so pričakovali. Predvsem obramba je ogromen problem že vso sezono. »Od tega ne gre bežati. Tudi proti Lietkabelisu smo ponavljali stare napake. Deset trojk smo dobili iz kotov, ko je bil nasprotnik povsem sam. Enostavno se na parketu ni ustvarila kemija, da bi igrali kot eno. Ni se ponovila lanska zgodba, na katero sem upal. Takrat smo dobili zaušnico Budućnosti, povozila nas je Mega. Nato je prišel reprezentančni premor, po katerem smo se močno dvignili. Mislili smo, da utegne biti letos podobno ...« Krivdo za to zagotovo nosi tudi trener Jurica Golemac, za katerega pa direktor pravi, da ga v klubu podpirajo in stojijo za njim ter da bo ekipo zagotovo vodil do konca sezone.

Poleti pa se nato pri Cedeviti Olimpiji obetajo velikanske spremembe. Užbinec pravi, da se na to že pripravljajo in trenutno sestavljajo finančno sliko. »Proračun bo približno takšen kot letošnji. Ali bo 10 odstotkov višji ali nižji, v tem trenutku ne morem povedati.« Kot nam je prišlo na uho, bo prej nižji, saj naj bi nekateri slovenski sponzorji zmanjševali vložek ali celo razmišljali o odhodu, kar naj bi žalostilo in tudi nekoliko jezilo prvega moža kluba Emila Tedeschija, ki je v Ljubljani pričakoval precej večjo podporo okolja. »Trenutna ideja je, da bi šli v grajenje nove, mlajše ekipe. Tudi zaradi tega, ker sta v regiji Zvezda in Partizan finančno strahovito odskočila. Želimo odpreti nov cikel in resno računati na Glasa, Ščuko, Radovića, Gnjidića, Matkovića in Cianija. To bo okostje ekipe, in upamo, da četverica tudi nova generacija slovenskih reprezentantov. Ob tem imajo pogodbo še Murić, Dragić in Omić.« In športni direktor? »Sani Bečirović ima pogodbo do konca sezone. Več ne morem povedati, saj se v tem trenutku na tem področju ne dogaja nič,« je diplomatsko odgovoril Užbinec. A po naših informacijah ni povsem tako in Olimpija že pospešeno išče novega športnega direktorja. Najbolj vroči imeni naj bi bili nekdanji član tako Olimpije kot Cedevite, trenutno pa vodja mladinskega pogona pri Cedeviti junior Marino Baždarić ter prav tako nekdanji košarkar obeh klubov, zdaj pa predsednik Ilirije Vlado Ilievski.