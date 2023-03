Če v prvih dveh krogih kvalifikacij oktobra lani slovenski rokometaši kljub zmagama nad Bosno in Hercegovino z 28:20 v Mariboru in nato z 29:24 v Prištini še proti Kosovu z igro niso navdušili, so boljše predstave prikazali na svetovnem prvenstvu na Poljskem. Med drugim so premagali tudi Črnogorce (31:23). Toda v dvorani Morača sta bili obe ekipi v nekoliko drugačnih zasedbah kot pred dobrim mesecem dni v Krakovu. Več težav z igralskim kadrom so imeli v slovenski reprezentanci, na drugi strani so domačini prvič igrali pod vodstvom novega selektorja Vlada Šole, nekdanjega vratarja hrvaške reprezentance.

»Evropske kvalifikacije imajo povsem svoje zakonitosti, poleg tega so v preteklosti tudi najboljše reprezentance v Črni gori ostale praznih rok. Obe tekmi sta izjemno pomembni in dobro vemo, kaj nam prinašata,« je pred tekmo dejal Jure Dolenec, kapetan slovenske reprezentance, ki tekme v vroči Morači ni končal. Pet minut pred koncem prvega polčasa, v katerem so bili večinoma v prednosti domači rokometaši, si je poškodoval desno stegensko mišico. Prvi polčas se za slovensko reprezentanco ni začel obetavno. V njeni igri je bilo preveč nervoze, kot da se še niso navadili na glasno navijanje domačih navijačev. Tako so v šesti minuti z golom Miloša Vujovića Črnogorci vodili s 6:2 in šele z minuto odmora je slovenski selektor Uroš Zorman ustavil njihov nalet. Dolenec je štiri minute pozneje slovensko ekipo približal na gol zaostanka (5:6), toda v 17. minuti so domačini z golom Vasilija Kaludjerovića pobegnili že za pet golov (10:5). Veliko zaslug za njihovo vodstvo je imel vratar Nebojša Simić, ki je v prvem polčasu zbral devet obramb, toda ne glede na to je Slovenija dve minuti pred odhodom na odmor prek Domna Novaka izid izenačila na 13:13. Neodločeno je bilo tudi ob koncu polčasa.

Še več preobratov je bilo v drugem polčasu, ki so ga bolje začeli slovenski rokometaši. Z igralcem manj je Rok Ovniček v 36. minuti dosegel gol za slovensko vodstvo z 19:17. Osem minut pozneje pa so z dvema goloma prednosti (23:21) vodili Črnogorci, ki so ob koncu prvega polčasa ostali brez nevarnega Miloša Vujovića, ki je zaradi rokoborskega prijema na Blažu Jancu prejel rdeči karton. Slovensko vrsto je z dvema zaporednima goloma v igro vrnil Domen Novak, ki je v 50. minuti izenačil na 25:25. V napeti končnici, v katero so gostujoči rokometaši vstopili brez Novaka in Roka Henigmana, oba zaradi rdečega kartona, je Domen Makuc dobre tri minute pred koncem tekme zadel za slovensko vodstvo z 29:27. Zmago je 37 sekund pred koncem potrdil Tilen Kodrin, končni izid pa je postavil Blaž Janc. To je bil hkrati tudi prvi poraz črnogorske reprezentance v dvorani Morača po letu 2012, v njej pa so med drugim premagali tudi Švedsko, Nemčijo in Dansko. »Izjemno sem vesel in ponosen na soigralce, saj smo zdržali ta pritisk. Pokazali smo karakter in srce. Nadaljevali smo tam, kjer smo končali na svetovnem prvenstvu. Gre za zelo pomembno zmago v boju za prvo mesto v skupini. Menim, da je ta zmaga lepo vabilo na tekmo v Bonifiki, da skupaj pričaramo vzdušje, ki smo ga doživeli nocoj,« je po tekmi dejal Blaž Janc, ki se je s soigralci praktično že uvrstil na evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji.

Slovenija ima po treh odigranih tekmah šest točk, Črna gora je pri štirih, BiH, ki je v sredo s 25:22 v gosteh premagala Kosovo, je pri dveh točkah, brez nje pa je Kosovo.

*** Izjemno sem vesel in ponosen na soigralce, saj smo zdržali ta pritisk. Pokazali smo karakter in srce. Nadaljevali smo tam, kjer smo končali na svetovnem prvenstvu. Gre za zelo pomembno zmago v boju za prvo mesto v skupini. Blaž Janc