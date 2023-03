Dva nekdanja igralca PSG sta izločila francoskega prvaka iz lige prvakov. Na prvi tekmi v Parizu je gol za zmago Bayerna dosegel 23-letni Francoz Kingsley Coman, na povratni v Münchu pa vodilnega za zmago z 2:0 33-letni Eric Maxim Choupo-Moting, ki je bil rojen v Nemčiji, a igra za reprezentanco Kameruna, od koder prihaja njegov oče. Choupo-Moting ni zablestel le v sredo zvečer na Alianz Areni, ampak vleče Bayern že vso sezono, saj je na 26 tekmah v treh tekmovanjih dosegel že 17 golov. Nepričakovano je nasledil Poljaka Robetra Lewadowskega, ki se je preselil v Barcelono, čeprav je bil za to vlogo sprva predviden Senegalec Sadio Mane, ki je prišel iz Liverpoola. Choupo-Moting ni tako razvpit kot ostali zvezdniki bavarskega ponosa, a je tihi fant v dobri strelski formi, saj je dosegel gol tudi na zadnjih treh tekmah nemške bundeslige. V karieri je zamenjal šest klubov (Mainz, Schalke, Stoke City, PSG in Bayern), v vse je prišel brez odškodnine.

​Mbappe brez preigravanja in dobljenega dvoboja

Bayern je na povratni tekmi povsem zasenčil PSG, pri katerem se je še enkrat potrdilo pravilo, da le z nakupi zvezdnikov ne moreš osvojiti naslova evropskega prvaka. Razlika med moštvoma je bila predvsem v ekipnem duhu. Telesno bolje pripravljeni Bavarci so od prve minute več tekli, pomagali drug drugemu, bili taktično disciplinirani in raznovrstni v napadu. V Münchnu rojeni hrvaški reprezentant Josip Stanišić, sicer otrok Bayerna, je na krilu povsem zaustavil prvega zvezdnika PSG Kyliana Mbappeja, ki je tako tudi v šestem poskusu ostal brez želene lige prvakov. PSG je v zadnjih sedmih letih petkrat izpadel v osmini finala. Kylian Mbappe je potem, ko je imel 32 dotikov z žogo, a mu ni uspelo niti eno preigravnje od treh in je izgubil vseh šest dvobojev, v enem stavku povedal bistvo tekme: »Bayern je zgradil ekipo za osvojitev lige prvakov, za nas pa je to maksimum. Moramo se vprašati, zakaj je tako in se iz lige prvakov vrniti v našo realnost, to je ligue 1.«

V obrambi Bayena sta kraljevala Francoz Dayot Upamecano in Nizozemec Matthijs de Ligt, ki je v prvem polčasu na črti gola preprečil gol PSG po napaki vratarja Yana Sommerja. Na sredini igrišča je Leon Goretzka »prestrašil« Lionela Messija. Za najboljšega igralca tekme je bil izbran kapetan Bayerna Thomas Müller, ki je naredil zanimivo primerjavo: »Proti Messiju smo imeli z Bayernom vedno odlične rezultate. Na klubski ravni je bil naš velik problem Cristiano Ronaldo, ko je igral za Real Madrid, vendar imam veliko spoštovanje do predstav Messija na svetovnem prvenstvu. Bile so izjemne in ekipo je vodil do naslova svetovnega prvaka. Ni mu lahko igrati v ekipi, kot je PSG, v kateri je težko najti pravo moštveno ravnotežje.«

Čeprav so katarski lastniki od leta 2012, ko so prišli PSG, v ekipo za osvojitev lige prvakov vložil milijardo in pol evrov, zvezdniška zasedba v 180 minutah osmine finala ni dosegla niti enega gola. »Težava je bila v tem, da v prvem polčasu nismo dosegli gola iz priložnosti, ki smo jih imeli. Če bi prvi dosegli gol, bi bilo drugače. V drugem polčasu smo prejeli neumen zadetek, ki si ga na tej ravni ne smemo privoščiti. Razočaranje je veliko, a s tem se moramo sprijazniti,« je povedal trener PSG Christophe Galtier. Potem ko je PSG izpadel v francoskem pokalu in ligi prvakov, tekmuje le še v francoskem prvenstvu. »Navdušen sem, da je PSG izpadel. To ni ekipa, ampak en velik nered. Ima najboljše igralce na svetu, vendar sem vesel izpada, ker se je pokazalo, kako pomemben je ekipni duh. Niso ekipa in Mbappe mora zapustiti klub,« je bil v strokovnem komentarju za CBS oster nekdanji angleški nogometni zvezdnik iz Liverpoola Jamie Carragher. Morda bo sedanja zasedba razpadla. Neymarja podijo iz kluba, Barcelona si želi Messija, Real Madrid pa Mbappeja...

Trener Antonio Conte na izhodnih vratih Tottenhama

Milan se je v četrtfinale lige prvakov uvrstil po 11 letih, potem ko je na povratni tekmi v Londonu s Tottenhamom remiziral 0:0 in zadržal minimalno prednost 1:0 s prve tekme. Kdor je spremljal obe tekmi v sredo zvečer, je videl, kakšna je razlika med vrhunskimi in dobrimi klubi. Tottenham je potrdil, da je iz tekme v tekmo slabši, za nameček je bil v 77. minuti izključen Cristian Romero. Milan je igral racionalno, Tottenham pa je bil brez ideje, zato so ga gledalci na koncu tekme izžvižgali. Kot vse kaže, je 53-letni trener Antonio Conte že na izhodnih vratih Londočanov. »Vedeli smo, da bo težko, a nam je uspelo, ker so igralci pokazali značaj in se niti za trenutek niso predali. Zasluženo smo napredovali. Gremo korak po korak. Zdaj bomo počakali na žreb,« je bil evforičen trener Milana Stefano Pioli.

Liga prvakov v številkah Povratne tekme osmine finala: Chelsea – Borussia Dortmund 2:0 (1:0, Sterling 43, Havertz 53/11 m), v četrtfinale Chelsea s skupnim izidom 2:1, Benfica – Club Brugge 5:1 (2:0, Rafa Silva 38, Ramos 45+2, 57, Joao Mario 71/11 m, Neres 77; Meijer 87), v četrtfinale Benfica s skupnim izidom 7:1, Bayern – PSG 2:0 (0:0 Choupo-Moting 61, Gnabry 89), v četrtfinale Bayern s skupnim izidom 3:0, Tottenham – Milan 0:0, v četrtfinale Milan s skupnim izidom 1:0. Torek, 14. februarja, ob 21. uri: Porto – Inter (0:1), Manchester City – Leipzig (1:1). Sreda, 15. februarja, ob 21. uri: Napoli – Eintracht Frankfurt (2:0), Real Madrid - Liverpool (5:2).