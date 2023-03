Snežič toži Mesca, ta vztraja pri izrečenem

Minister Luka Mesec in davčni svetovalec Rok Snežič se danes na sodišču nista soočila, sta pa njuna pooblaščenca sodišču predstavila svoje dokazne predloge. Obramba vztraja, da besede kriminalec, oligarhija in klika ustrezno opišejo Snežiča in njegovo delovanje.