Po katerih kadrovskih praksah se razlikujete od preostalih podjetij?

Slogan in obljuba Zavarovalnice Sava je »Nikoli sami«. Ta slogan živimo navzven, v odnosu do svojih strank in okolja, ki nas potrebuje, a prav tako strastno ga živimo navznoter – v odnosu do svojih zaposlenih. V Zavarovalnici Sava gradimo kulturo osredotočenosti na zaposlene, zaposleni so cenjeni in spoštovani. Sledimo pristopu celostnega upravljanja uspešnosti, ki temelji predvsem na opredelitvi poslovnega cilja vseh zaposlenih, strateških prioritet družbe, prioritet posameznika in s tem na usmerjanju njegovega delovanja. Pri vsakem zaposlenem stremimo k prepoznavanju njegovih potreb in želji po razvoju ter ga pri razvoju spodbujamo. Velik poudarek dajemo zagotavljanju celostne izkušnje zaposlenih, saj se ta na eni strani osredotoča na izboljšanje izkušenj zaposlenih, ustvarjanje pozitivne delovne kulture in klime ter na drugi strani na uspešno doseganje ciljev podjetja. Želimo namreč, da se zaposleni v Zavarovalnici Sava počutijo dobro in sprejeto, ter gradimo na zavedanju, da k uspehom podjetja pripomore prav vsak zaposleni. Tako s svojim delom kot na primer s trajnostnimi dejavnostmi, v katerih lahko kot zaposleni sodeluje.

Za nami je 8. marec, dan žena. Kako v Savi skrbite za vključenost, raznolikost, enakopravnost spolov?

V Zavarovalnici Sava vsakodnevno spodbujamo kulturo, v ospredju katere so zaposleni ne glede na spol ali kakršnokoli prepričanje. Gradimo kulturo dostopnosti, vključenosti, odprte komunikacije in zaupanja, ki temelji na povezovanju, timskem in ciljno usmerjenem delu. Ključna merila pri zaposlovanju so strokovna znanja in kompetence, ki jih delovno mesto zahteva.

Če se osredotočim na spol, lahko dodam, da razmerje zaposlenih v Zavarovalnici Sava govori celo nekoliko v prid ženskemu spolu (žensk je nekoliko več kot polovica vseh zaposlenih), in tudi na vodstvenih položajih dosegamo uravnoteženost po spolu. Te prakse se bomo držali še naprej in jo vpeljevali tudi na tistih področjih, ki so sedaj po tem kriteriju morda bolj homogena.

In seveda, tudi 8. marec smo pri nas obeležili s posebno pozornostjo. To storimo vsako leto.

Kaj bi izpostavili kot preostale ključne trende pri zaposlovanju, kako jih vidite v Savi?

Med ključnimi trendi pri zaposlovanju se v Zavarovalnici Sava najbolj poistovetimo s trendom osredotočanja na celostno dobro počutje zaposlenih, ki je tudi eden od temeljev kadrovske strategije naše družbe. Kot dober delodajalec se trudimo skrbeti za zdravje in dobro počutje naših zaposlenih ter jim v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu omogočamo številne aktivnosti, ki naslavljajo področje psihičnega in fizičnega zdravja, preventive ter ravnovesja med službenim in zasebnih življenjem.

Trenda na področju zaposlovanja, ki ravno tako že danes krojita naš vsakdan, sta fleksibilno delo in drseči delovni čas. Izredno pomemben je tudi kvaliteten prenos znanj na delovnem mestu, za kar imamo vzpostavljen stalni strokovni in osebni razvoj zaposlenih, ki je skladen s strateškimi usmeritvami in potrebami, zaposlenim pa s strukturiranim izobraževalnim sistemom zagotavljamo ciljno usposabljanje glede na zahteve delovnih mest. Ob tem močno spodbujamo tudi kreativnost in inovativnost zaposlenih, čemur je v naši zavarovalnici namenjen cel niz dogodkov in izobraževanj.

Kakšne so zaposlitvene perspektive v vašem podjetju? Nameravate letos zaposlovati in če da, katere kadre? Koliko delovnih mest vzpostavljate?

V zadnjih letih smo s sistematičnim pristopom k razvoju zaposlenih v Zavarovalnici Sava vzpostavili izjemen notranji kapital, zato bomo kadrovali predvsem interno. Glede na strateške usmeritve podjetja imajo zaposleni namreč priložnost za pridobivanje znanj in spretnost, ki jih narekujejo spreminjajoča se pravila in trendi v zavarovalniški industriji. V tem vidimo veliko prednosti tako za zaposlene kot za podjetje: nižji stroški zaposlovanja, zaposlitev je mogoče tudi hitreje izvesti, zaposleni poznajo kulturo in vrednote podjetja, večja motivacija zaposlenih, boljša organizacija in ohranjanje intelektualnega ter strokovnega kapitala v podjetju.

Vsekakor pa bomo v primeru, ko kadrov s specifičnimi znanji in kompetencami v podjetju ne bomo prepoznali, tudi na novo zaposlovali.