»Zagrabi svojo svečano obleko, saj je marec čas za naslednjo fazo tvojega življenja! Tri nove dobe se začnejo marca, ko Saturn zapusti Vodnarja za Ribi (7. marec), Pluton zapusti Kozoroga za Vodnarja (23. marec) in Mars zapusti Dvojčka za Raka (25. marec). To je sprememba vzdušja, ki smo jo vsi čakali,« so v splet in svet poslali optimistično sporočilo prerokov, ki se razumejo na stvari, zapisane v planetih in zvezdah, na spletnem mestu študent.si. Ker gre verjeti strokovnjakom, bomo očitno lepo oblečeni zgolj še lagodno predli in čakali pomlad, tako kot je ženski rod in vsi tisti, ki se identificirajo kot one, dočakal svoj praznik oziroma mednarodni dan žensk, ki mu, kot so svoj bralni krožek podučili na portalu siol.net, pravimo tudi dan žena. Na ta dan, so še priobčili, se spomnimo vseh pomembnih žensk v svojem življenju, kot so naše mame, babice in prijateljice, ter seveda nemudoma poklicali nekaj znanih osebnosti, ali in kako, kot se je glasilo vprašanje, praznujejo dan žena.

Ena izmed posvečenih je bila Saša Lendero, ki je prav na ta poseben dan izdala svojo novo pesem, zato je bil njen osmi marec, kot je razodela za Siol.net, »predvsem v znamenju zmage dobrega nad slabim«, in obenem še pojasnila, da dan žena zanjo ni isto kot materinski dan, saj gre po njenem prepričanju za dva praznika, ki sta namenjena ženskam, ampak vsak drugi vlogi. Dodala je, da je v času emancipacije žensk dan žena verjetno pomenil priznanje ženski energiji in njenemu prispevku v družbi. »Sama se s temi skrajnimi oblikami emancipacije, ki se mi zdijo malce izkrivljene, ne identificiram, saj se mi zdi, da preveč zabrisujemo ločnice med spoloma. Mislim, da bi morali bolj občudovati in slaviti to različnost, kot pa da poskušamo biti enaki. Po mojem nismo enaki, saj v svetu nastopamo z različno energijo,« je razglabljala Lenderova.

Za to, kako drugi energetski pol gleda na ta častitljiv praznik, pa so poskrbeli v reviji Lady, kjer so se lotili raziskave o ženskem prazniku v moških očeh, kot so zapisali, in odgovore strnili v prepričljiv naslov: »Brez njih ne moremo.« Eden takšnih, ki nikakor ne morejo brez njih, je Andrej Šifrer, ki je razglasil, da je »najlepše pisati in peti o ženskah, saj ti že sama misel na to prikrade nasmeh na obraz«, ob vseh izrečenih hvalospevih pa še namignil, da je veliko ugibanj, katerim ženskam je posvetil posamezne pesmi. A tega nismo in ne bomo izvedeli, saj je jedrno izjavil, naj to ostane skrivnost. Ni pa nobena skrivnost, kot je razkril, da ženske in moški med seboj niso kompatibilni, zato je treba, kot je dahnil, »s temi čudovitimi osebami odnos brusiti, ne glede na to, ali gre za ženo, ljubimko, sodelavko ali znanko«.

Nova žurerska himna

Slavnostno, z veliko svečanimi oblekami, je bilo že ta teden v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so razglasili Slovenko leta 2022 po izboru bralcev in bralk revije Jana. Kot so zapisali v sporočilu za javnost v časniku Svet 24, je laskavi naziv Slovenka leta 2022 prejela Milena Zupančič, ena največjih in najpomembnejših slovenskih igralk vseh časov. Kot so še zabeležili v reportažnem gradivu, je ganjena in počaščena zmagovalka poleg naziva v dar dobila še unikatni kipec priznane umetnice Ljubice Ratkajec Kočica. »Res je težak! Prelepa umetnina, a zame kar malo pretežka … Moram še razmisliti, kam bom kipec postavila, ker na polico ne bo mogel zaradi velikosti in teže, zagotovo pa bo na vidnem mestu,« je o teži nagrade povedala nagrajenka.

Urejen, ne pa nujno svečan videz, je sila pomembna stvar za našo nekdanjo heroino ledenih strmin Špelo Pretnar, ki so ji v reviji Lady polaskali, da zelo dobro skrbi zase, kot so se strokovno izrazili. »Nič nimam proti staranju in ne prisegam na botoks. Me pa zelo moti, če vidim neurejeno žensko. Ko grem sama ven, se rada uredim, rada imam minimalističen slog. Ne uporabljam pa veliko ličil. Veliko se gibljem, poleti veliko kolesarim, včasih sem tudi veliko tekla. K sreči me nič ne boli, ampak ne izzivam, tečem največ do deset kilometrov. Delam stvari, ki so prijazne do mojega telesa in primerne mojim letom,« je o skrivnostih dobre skrbi zase pripovedovala danes solastnica in direktorica specializiranega medicinskega centra na področju mišično-skeletnih obolenj, poškodb in starostnih sprememb.

Veliko manj prijazen do svojega telesa, vsaj tako je moč predvidevati po izpričanih prigodah v Svetu 24, pa je priljubljen glas z mnogoterih veselic Dejan Vunjak,ki je menda znan po svoji pozitivni in veseljaški naravi, zato ne preseneča, da je izdal »slovensko himno vseh žurerjev in tistih, ki se jim nikoli ne mudi domov« z naslovom Nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil. Pesem je nastala, kot so pojasnili, v resnični družbi žurerjev, Dejana in prijateljev, kar jim je, kot so se pohvalili pred bralstvom, zaupal sam Mali Brendi. »S prijatelji smo bili na Štajerskem, v Vojniku, v zidanici. Veliko smo se pogovarjali in se nič zmenili, kot je običajno v moških družbah, nato pa je Janko – ki postane glavni lik v pesmi – rekel, da bi moral narediti pesem z naslovom Nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil,« je o novi slovenski himni vseh himen spregovoril Vunjak.

Eva Boto razvaja psa

O tem, kako pritegniti pozornost, če te nihče ne jemlje resno, pa je te dni za spletni žurnal24.si modroval Vili Resnik, ki je davnega leta 1998 na Eurosongu zastopal Slovenijo s pesmijo Naj bogovi slišijo, in z javnostjo delil spomine na takratno dogajanje. »To, da zastopaš Slovenijo na Eurosongu, je bilo in še vedno je nekaj nepozabnega. To je namreč velika odgovornost. Moram pa priznati, da sem bil razočaran nad tem, da ekipa za prepoznavnost ni bila pripravljena narediti reklame. Razmišljal sem celo, da bi sam naredil nekaj v tej smeri, da morda koga vržem v kakšno izložbo in bi se potem mediji razpisali o tem. Morda v stilu, da je Slovenec nor, kaj si je dovolil ... Med nastopom sem hotel splezati na klavir, a mi tega niso dovolili. Zavedati se je treba, da je vse skupaj en velik šov in če nisi opažen, nisi naredil nič,« je o šovu brez šova razglabljal Resnik. Zato pa so do njega bolj milostna dandanašnja javna občila, saj so v Žurnalu obelodanili, da so Vilija ujeli ravno pred snemanjem nove pesmi.

Tudi Eva Boto, prav tako ena izmed slovenskih evrovizijskih legend, je minule dni o pozornosti, ki je je deležna s strani zvestega občinstva, zabavala zveste bralce in bralke revije Lady. Ker je velika ljubiteljica živali, kot so pripisali, je svojega psa Luckyja, ki jo po njihovih informacijah spremlja v hribe, v službo na radiu in celo na intervjuje, ob praznovanju tretjega rojstnega dne razvajala z njegovimi najljubšimi priboljški. Na vprašanje, ali mu je tudi kaj lepega zapela, pa je zasliševalcem izdala, da vedno ko začne peti, jo pogleda, vstane in gre v spalnico. »Le kaj mi hoče s tem povedati?« je o Luckyjevem glasbenem okusu izpričala Eva. So jo pa potolažili s tem, da so ob koncu javljanja zapisali, da so na srečo drugi poslušalci drugačnega mnenja, kar se kaže tudi v njeni enajstletni karieri.