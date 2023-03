Nepreslišano: Bojan Brezigar, publicist

Leto dni vojne, stotisoči mrtvih, vojakov na obeh straneh in ukrajinskih civilistov. Znano je, kdo je agresor, vendar se pojavlja kar nekaj glasov, klicev k miru (ki ga želimo seveda prav vsi) ne glede na pogoje, ki omogočajo mir. Ponavljam: če namreč zmaga Ukrajina, ostanejo meje, kakršne so bile; če zmaga Rusija, Ukrajina izgine. To je dejstvo. S tem dejstvom se zahodni svet ne more sprijazniti. Zato izreka solidarnost Ukrajini in ji zagotavlja tudi sredstva, da se brani. Tudi orožje.