V javnosti odmeva razkritje Pop TV, da je priznani kirurg dr. Roman Bošnjak v ljubljanskem kliničnem centru v okviru samoplačniških storitev, ki jih ponuja naša največja bolnišnica, operiral tujo državljanko, ki je poleg plačila 27.000 evrov za operacijo odstranitve tumorja po rednem ceniku UKC Ljubljana morala za njegov zasebni honorar nakazati še dodatnih 6000 evrov, in sicer na bančni račun agencije v Hongkongu. Kot razlog za to je Bošnjak, predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, zaposlen v ljubljanskem UKC, v korespondenci z družino pacientke navedel davčno optimizacijo.

Družini je poslal oba računa

Bošnjak je družini pacientke z zasebnega elektronskega naslova poslal tako predračun za operacijo, na katerem je uradni logotip UKC Ljubljana, kot tudi tistega za zasebni honorar, oba pa je družina bolnice plačala sredi januarja pred operacijo. Bošnjak je za Pop TV pojasnil, da je v prostem času pregledal izvide oziroma opravil medicinsko konzultacijo in svetovanje. »Ponudili so mi plačilo za moj trud, usmeril sem jih na agencijo v tujini, ki skrbi za promocijo mojega imena, in s tem plačal letno članarino,« je pojasnil Bošnjak. Na Pop TV so to demantirali, potem ko so pridobili tudi račun hongkonške agencije. Ta kot postavko navaja honorar strokovnjaka in medicinsko svetovanje, ne pa plačila letne članarine. V elektronskem sporočilu je plačilo zasebnega honorarja Bošnjak predlagal sam, še navaja Pop TV.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je za televizijo potrdil opravljeno operacijo in izdajo računa »hospitalnega bivanja in operacije, ki je zajemala tudi honorar profesorja Bošnjaka«. Za kakršen koli drug račun UKC ni vedel. »O tem nismo obveščeni in tudi nikoli nismo vedeli, da bi kateri koli naš zaposleni zahteval dodaten denar za storitve, ki so opravljene v UKC,« je poudaril Jug. Po posvetu s pravno službo vodstvo za zdaj ne vidi razloga, da bi primer prijavilo organom pregona. »Jaz o korupciji tukaj ne morem govoriti. Ali pa je bilo to nakazilo denarja izvedeno, pa bo verjetno zanimalo druge institucije,« je ocenil direktor.

Ministrstvo za zdravje pozvalo k ukrepanju

Z ministrstva za zdravje so medtem sporočili, da če bi se navedbe iz medijev izkazale za resnične, bo ministrstvo kot ustanovitelj javnega zavoda UKC Ljubljana v skladu s pristojnostmi dolžno ustrezno reagirati. »Ministrstvo pričakuje, da se bodo v razjasnitev vseh okoliščin vključile vse pristojne institucije, od nacionalnega preiskovalnega urada, komisije za preprečevanje korupcije do finančne uprave in drugih pristojnih organov.« Ali je bil že uveden kakšen postopek, v finančni upravi zaradi davčne tajnosti danes niso mogli potrditi.

Ekonomist Maks Tajnikar je za Dnevnik komentiral, da v zdravstvu očitno ne deluje institut konkurenčne prepovedi. »Ne moreš delati tistega, za kar si zaposlen v UKC Ljubljana, nekje drugje. Nimam težave, da se takšna predpriprava naredi v neki drugi organizaciji, ki ni UKC, tudi po drugačnih tarifah, ampak če to dela človek, ki je zaposlen v UKC, bi v bistvu morala biti sklenjena pogodba med UKC in takšno organizacijo,« je dejal Tajnikar. Sogovornik je opozoril tudi na potrebo po nadzoru kakovosti izdelka, ki bi ga morala opraviti bolnišnica, in še posebej na to, da UKC Ljubljana v takšnem primeru ne bi smel zaračunati samo golega stroška dela, ampak tudi določeno režijo. V UKC Ljubljana pravijo, da jim ni znano, da bi zdravniki pacientom zaračunavali predhodno svetovanje in konzultacije. »Mi bi vsekakor želeli, da je vsa storitev, ki se jo ponudi pacientu, zajeta v UKC Ljubljana, opravljena v UKC Ljubljana in tudi poračunana v UKC Ljubljana. To bi bilo najbolj pravilno,« je komentiral Jug. Bošnjak je trenutno v tujini, vodstvo naj bi ukrepalo po njegovi vrnitvi.