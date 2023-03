Na predvečer mednarodnega dneva žena je beograjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper 68-letnega trenerja jahanja Miloša Đukića, v kateri mu očitajo več kaznivih dejanj posilstva, poskusov posilstva in spolnega nadlegovanja sedmih nekdanjih učenk šole jahanja v Barajevu. Pet jih je bilo v času domnevnih dejanj mladoletnih, poročajo srbski mediji. Tožilstvo je obenem predlagalo podaljšanje pripora za trenerja zaradi ponovitvene nevarnosti in nevarnosti vplivanja na priče. Očitana mu dejanja naj bi storil v obdobju enajstih let, od leta 2010 do 2021, v prostorih konjeniškega kluba, v katerem je delal, dekleta pa so v njem jahala. Žrtve naj bi bile stare od enajst do sedemnajst let.

»Na konju moraš doživeti orgazem«

Dolgih enajst let se je Miloš, nekdanji filmski kaskader, pozneje pa lastnik konjeniškega kluba in trener jahanja, na treningih domnevno znašal nad svojimi učenkami. Dokler se dekleta niso začela pogovarjati med seboj in si izmenjevati drobcev grozljivih izkušenj, so mislila, da v nočni mori živijo le one. »Spoznala sem ga pri petnajstih letih. Pihal mi je na dušo, me hvalil, mi dal konja. A enkrat, ko sva ostala sama, me je napadel in legel name. Uspela sem mu pobegniti. Delal se je, kot da se ni nič zgodilo,« je ob Miloševi aretaciji septembra lani za Blic spregovorila Katarina, ena od njegovih domnevnih žrtev. Naslednjih nekaj mesecev je imela mir, vse je bilo normalno. Kakšno leto pozneje pa se je začela grozljivka. »Če hočeš dobro jahati, moraš na konju doživeti orgazem,« je po njenih navedbah svetoval vsem dekletom. Njegovi komentarji so bili vulgarni, spolno obarvani in odvratni, zanje so vedeli vsi v klubu. Posilil jo je konec leta 2010, ko ji je bilo 17 let. Bilo je po večernem treningu, ko je želela prespati v klubu. »Začel me je masirati in siliti v same grozote. Skušala sem se mu izviti, a me je močno držal. Takrat sem se zavedla, da sem sredi gozda čisto sama z njim in da mi nihče ne more pomagati,« je opisala tisto noč. Otrdela je od strahu in samo čakala, da mine. Potem se je pretvarjala, da spi, da bi jo pustil pri miru.

Legel nanjo in vpil kot žival

Takrat ga ni prijavila, pa čeprav sta to zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja le nekaj mesecev kasneje storili dve drugi učenki. Videla je, kako je eno od njiju poljubil na usta proti njeni volji. Priprli so ga, prosil jo je, naj priča v njegovo korist. Zavrnila ga je, a tudi ni povedala, kaj je storil njej. Takrat je pač mislila, da je ona kriva za vse, strah jo je bilo, da potem ne bi smela več jahati. Konji so bili njena strast in ljubezen njenega življenja. Posilil je ni več, jo je pa večkrat na silo poljubil. Tudi takrat ni glede tega storila nič. Klub je zapustila leta 2016, ko ji je rekel, kako se vzburi, ko jo opazuje med jahanjem, ter da bi jo rad slekel. Posledice posilstva so dolgotrajne in hude. Zadnje leto obiskuje terapije. Počasi si življenje sestavlja na novo. Đukić naj bi posilil še eno dekle, Anđelo, ki je bila v času dejanja prav tako stara sedemnajst let. »Legel je name in vpil kot žival,« je spregovorila za srbski Blic. Nekdanji kaskader, oče in dedek se je branil z molkom, njegov odvetnik pa je prepričan, da niti en dokaz ne potrjuje obtožb.