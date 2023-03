Kmetijska zadruga (KZ) Trebnje-Krka od 10. do 12. marca na peščenem parkirišču pri Supernovi v Novem mestu pripravlja tradicionalni Gregorjev sejem, že sedemindvajseti po vrsti, ki je prvi kmetijski sejem v sezoni v Sloveniji. Sejem bodo odprli v petek ob 9. uri, uradno odprtje pa bo dve uri kasneje. Slogan letošnjega sejma Zemlja, ki nas hrani ni bil izbran naključno, pravi direktor KZ Trebnje-Krka Stane Tomšič. »Želimo opozoriti na vse bolj neprimeren odnos do zemlje in do kmetijstva nasploh. Po eni strani pogosto izpostavljamo pomen domače, lokalno pridelane hrane, po drugi pa, posredno ali neposredno, podpiramo prodajo tujih, cenenih proizvodov in s tem negativno vplivamo na slovensko kmetijstvo,« razmišlja Tomšič. Zato ima Gregorjev sejem kot pomemben akter pri prenosu znanja in inovacij v kmetijstvu ter promociji slovenskih pridelovalcev toliko pomembnejšo vlogo. Na njem se vsako leto predstavi več kot 150 razstavljalcev s kmetijsko mehanizacijo in pripomočki, izdelki za dom in vrt, opremo in pripomočki za vrtičkarstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, sadikami sadja in vrtnin, domačimi pridelki in dobrotami, izdelki domače obrti, skratka vsem, kar je potrebno za domačo samooskrbo, našteva vodja sejma Anton Prus.

Organizatorji pripravljajo tudi bogat spremljevalni program, od razstave malih živali, knjižnice semen, obiska nanduja Nandeta do predavanj o vrtičkarstvu, predstavitve že izumirajočih domačih obrti, kot sta pletenje košar in kovaštvo, ter predstav in brezplačnih igral za otroke. Ena od zanimivosti bo predstavitev predelave ovčje volne, za kar bo poskrbel Krajinski park Kolpa, predstavili se bosta tudi Slovenska vojska in Slovenska policija. Goste bodo zabavali različni ansambli, harmonikarji ter ljudski pevci in gosti, za piko na i pa bo poskrbela vrhunska kulinarika. Sejem bo odprt med 9. in 18. uro, vstopnina je pet evrov, za otroke do petnajstega leta pa je vstop prost.