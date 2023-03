Potem ko so dogodke z etnološkim izročilom v čast gregorjevega v minulih letih tradicionalno organizirali na gradu Dvor in ob jezeru Črnava, se letos preddvorsko praznovanje ob dnevu zaljubljencev oziroma na predvečer, ko se ženijo ptički, seli na novo lokacijo. Organizatorji iz Zavoda za turizem Preddvor so jo našli v Zgornji Beli, kjer domuje Tomaževa kajža. Gre za obnovljeno brunarico iz leta 1846, ki jo je ljubiteljski etnolog Tomaž Rehberger marca lani pripeljal iz Koroške in jo s pomočjo restavratorja Roka Valjavca spremenil v etnološko znamenitost.

»Tomaževa kajža je tradicionalna kajža, na Gorenjskem še edina primerna za ogled. V njenem sklopu si lahko obiskovalci ogledajo črno kuhinjo s krušno pečjo in mizo, vežo, hišo, v kateri je etnološki kotiček, star kozolec in čebelnjak,« pojasni Rehberger in doda, da so imeli slavnostno odprtje kajže ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku, ko so za obiskovalce pripravili različne ustvarjalne delavnice in prebiranje Prešernove poezije. Kulturno in ustvarjalno obarvani dogodki se v Zgornji Beli obetajo tudi v prihodnje, poudari sogovornik. V času pred veliko nočjo bodo organizirali izdelavo rož iz papirja, velikonočno kuhanje štrukljev na sopari v tradicionalnem kotlu in igre s pirhi, z majem pa bodo vsako prvo soboto v mesecu za obiskovalce na voljo vodeni skupinski ogledi kajže.

Gregorčke v Beli spuščali že med obema vojnama

»Običaj spuščanja gregorčkov v potok Belica v Zgornji Beli je bil med belskimi obrtniki živ že v obdobju med obema vojnama, pozneje je zamrl,« pojasni Tomaž Rehberger. Veseli ga, da mu je uspelo običaj skupaj s Zavodom za turizem Preddvor vrniti v domači kraj, nekdaj poznan tudi po hišni obrti žbičarstvo oziroma izdelovanju žebljev, ki je domačinom omogočalo vir zaslužka.

Letošnja prireditev Vuč u vudo se bo v soboto popoldne začela v neposredni bližini Tomaževe kajže, kjer domuje Petanova domačija. S pričetkom ob 16. uri bodo pod vodstvom članov KUD Matije Valjavca Preddvor potekale ustvarjalne delavnice izdelave gregorčkov. Otroci bodo barčice z gorečimi svečami ustvarjali izključno iz naravnih materialov, ki jih lahko prinesejo tudi s seboj. »Na dogodku, ki se bo ob Tomaževi kajži začel ob 18. uri, bodo običaj spuščanja gregorčkov po potoku Belica predstavili direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert, Tomaž Rehberger in Rok Valjavec, druženje pa bodo z glasbo in petjem obarvali učenke in učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor. Tudi letos ne bo šlo brez prostovoljnih gasilcev PGD Preddvor, ki bodo gregorčke po koncu plovbe po Belici vrnili njihovim ustvarjalcem, po prireditvi pa si bo mogoče ogledati še Tomaževo kajžo,« v Zgornjo Belo vabijo v Zavodu za turizem Preddvor.