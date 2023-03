Čeprav se zdi, da Stara Ljubljana v poznih popoldanskih urah sameva, pa je bilo precej bolj živahno v pravični trgovini 3Muhe na Starem trgu. Ženske, vsaka s svojimi pletilkami v rokah, so se posedle za manjšo mizo, na kateri je gostiteljica ponedeljkovega druženja, Živa Lopatič, tudi obraz pravične trgovine, postregla s čajem roiboos z jabolkom in cimetom. Za najbolj sladkosnede pa so se z ličnih in ročno poslikanih krožnikov ponujali indijski in brazilski oreščki, obliti s črno čokolado. »Druženje enkrat na mesec prirejamo že od leta 2019. Za kratek čas nas je z omejitvami gibanja in druženja ustavila epidemija,« je povedala Lopatičeva, ki je pletilke prvič prijela v roke na druženju. »Nikoli prej nisem pletla, priznam, da tudi želje nisem imela. Pravzaprav se spomnim, da sem vedno govorila, da jaz pletla ne bom,« pove v smehu in se pohvali, da je v treh letih spletla že tri izdelke.

Pripeljeta se iz Žalca

Morda se zdijo tile kratki in mrzli dnevi precej turobni, a ko prestolnica gosti turiste, dekleta in dame v trgovini postanejo znamenitost Stare Ljubljane. »Ljudje se ustavljajo in nas slikajo. Prepričane smo, da slike krožijo po vsem svetu,« je povedala Lopatičeva in pozdravila prvi udeleženki ponedeljkovega druženja. Leonida Grobeljnik in Binca Fijavž sta strastni pletilji, ki se vsak prvi ponedeljek v mesecu pripeljeta iz Žalca. »Nikoli ni pretežko sesti v avto. Preden sva se pred tremi leti priključili Živini skupini, sva se vsak teden vozili v Ljubljano na druženje v skupini Zanke čez planke,« je povedala Grobelnikova, a hitro priznala, da jo je covid vseeno malce ustavil. »Enostavno ne najdem več prave motivacije, izziva. Zato pa je druženje tisto, kar me vodi v Ljubljano.«

Fijavževa, ki je sedela ob njej, se je le nasmehnila in priznala, da sama težko odloži pletilke. »Ves čas pletem, tudi šal in pulover, ki ga nosim, sta moje delo. Če vprašate, ali se finančno izide, zame in za moje bližnje ja, da bi s tem služila, pa zagotovo ne. Zdaj ko imam še vnukinjo, za njo izdelujem tudi igrače,« pove Fijavževa, ki se je med pogovorom razgledovala po trgovini, da bi našla primeren odtenek oranžne niti, iz katere bi napletla lisičko. »Vnukinja ima čudovito barvo las, zaradi katerih jo ljubkovalno kličemo lisička.«

Udeležba za mizo je v veliki meri odvisna od časa, ki ga gospe imajo. Hkrati pa so vedno vesele novega obraza. »Vsekakor je to enkratna priložnost za vsakega začetnika. Pletilke in kolut volne se v 3Muhah vedno najdejo. In seveda znanje in izkušnje drugih pletilj,« je razložila Lopatičeva in dodala, da so dekleta prava zakladnica znanja. »Marsikateri problem smo rešile, seveda se veliko tudi pogovarjamo.«

Med pletenjem prebirajo romane

In prav slednje, odkrit pogovor, reševanje problemov in predajanje osebnih izkušenj, je pripeljalo do ideje, da bi pletenje združile z branjem. »Pravzaprav sem idejo dobila med obiskom Irske, kjer pletenje in branje poznajo pod imenom read&knitt. Povezala sem se z Založbo *cf., ki izdaja romane nagrajenih avtorjev z drugih koncev sveta. Da lahko me nemoteno pletemo, ponavadi pride kdo iz založbe, nam nekaj malega pove o avtorju in ozadju romana, nato pa prebere nekaj poglavij,« pove Lopatičeva in doda, da se jim je pred časom pridružilo tudi dekle iz Ukrajine, ki se uči slovenskega jezika, in bila je navdušena, ko je poslušala slovensko besedo.

Pravična trgovina 3Muhe se bo v kratkem sicer nekoliko spremenila, ker bo del prostora namenjen predstavitvi izdelkov Zavoda Knof iz Krškega, a pletilska druženja vsak prvi ponedeljek v mesecu se bodo nadaljevala. Tudi izdelki iz pravične trgovine bodo še vedno na voljo, in sicer v pravični trgovini 3Muhe, Zeleni trgovini v BTC in na njihovi spletni strani.

*** Pravična trgovina 3Muhe se bo v kratkem nekoliko spremenila, ker bo del prostora namenjen predstavitvi izdelkov Zavoda Knof iz Krškega, a pletilska druženja vsak prvi ponedeljek v mesecu se bodo nadaljevala.

Druženje Leonida Grobeljnik in Binca Fijavž sta strastni pletilji, ki se vsak prvi ponedeljek v mesecu pripeljeta iz Žalca. Preden sta se pred tremi leti priključili Živini skupini, sta se vsak teden vozili v Ljubljano na druženje v skupini Zanke čez planke. In kaj je tisto, kar ju vodi v prestolnico Slovenije? Sami pravita, da na prvem mestu druženje.

*** Vedno so vesele novega obraza, ob tem pa dodajajo, da je to vsekakor enkratna priložnost za vsakega začetnika.