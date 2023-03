»S tem sporazumom v resnici zmanjšujemo možnosti poglabljanja krize izobraževanja v naši državi,« je prepričan Štrukelj in izrazil upanje, da se »ne motijo«. Sviz je po njegovih besedah tako realiziral devet stavkovnih zahtev, ključna od teh je vezana na odpravo plačnih nesorazmerij.

V skladu z doseženim sporazumom bo najnižji plačni razred učitelja začetnika štiri plačne razrede višji, kot je sedaj. »Gre za premik štirih plačnih razredov oz. 16 odstotkov, ki naj bi pomenil tudi razporejanje vseh drugih v tem deležu,« je dejal Štrukelj in dodal, da to velja tako za vsa strokovna delovna mesta, kot tudi delovna mesta v plačni skupini J.

Prav tako je povišanje za štiri plačne razrede dogovorjeno tudi za visokošolske učitelje. Na enak način pa bo ovrednoteno tudi delo raziskovalk in raziskovalcev z doktorati znanosti, ki delajo v slovenskih javnih inštitutih, je še pojasnil.

Po njegovih besedah so dobili zagotovilo, da z realizacijo ne bodo čakali dlje kot do 1. januarja prihodnje leto. »Nekateri elementi tega dogovora začnejo veljati takoj oziroma 1. marca, nekateri pa z novim šolskim letom 1. septembra,« je dodal.

Sicer pa so se po Štrukljevih besedah dogovorili tudi o nekaterih drugih vprašanjih. Pri tem je med drugim izpostavil dodatna sredstva, ki jih pridobivajo šole zato, da lahko ustrezno nagradijo tiste, ki nadomeščajo odsotne delavce. »Rešili smo tudi nekatera pomembna vprašanja, ki se vežejo na šole v naravi in pa na ekskurzije v srednjih šolah, skratka na tisto bivanje, ko so učiteljice in učitelji in drugi strokovni delavci več dni odsotni oziroma delajo na terenu,« je dejal.

S sporazumom so se tudi dogovorili, da bo v primeru kršitve vlada nosila posledice, pa tudi, da bodo pri novem plačnem sistemu konstruktivno sodelovali, čeprav so kritični do tega.

S stavkovnim sporazumom se je danes seznanila tudi vlada. Za podpis, ki bo predvidoma prihodnji teden, je pooblastila vodjo vladne pogajalske skupine, ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča.