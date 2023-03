Ministrstvo za notranje zadeve je v obrazložitvi predloga zapisalo, da je njegov hiter sprejem za gospodarstvo nujen zaradi potrebe po delovni sili, za stranke v postopkih pa bo odpravil administrativne ovire na upravnih enotah pri postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Nujni postopek je po oceni ministrstva nujen tudi zato, ker se konec aprila začnejo uporabljati spremenjene določbe o financiranju programov učenja slovenskega jezika. Predlog namreč znova uvaja brezplačne tečaje slovenščine za vse kategorije tujcev, ki so bili do brezplačnih tečajev slovenskega jezika upravičeni pred sprejemom zadnje novele tega zakona. Po oceni predlagatelja bo to v letošnjem letu za proračun ustvarilo dodaten strošek v višini milijon evrov, kot proračunski uporabnik pa je določen urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

S predlogom želi notranje ministrstvo omogočiti tudi vročanje dovoljenj in podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje po pošti ter hrambo prstnih odtisov oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen v postopku podaljšanja tega dovoljenja. Predlog spreminja tudi koncept odločanja o tujčevi zamenjavi delovnega mesta, v smislu da ukinja obveznost izdaje pisne odobritve s strani upravne enote oz. zavoda za zaposlovanje.

Nadalje tujcu, ki mu je prenehal status začasne zaščite, omogoča, da v roku osmih dni po preteku statusa na pristojnem organu zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon. Predlog pa odpravlja tudi obveznost periodičnega preverjanja tujčevih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti.

Čeprav je bil zakonski predlog že potrjen na vladi ga bodo jutri obravnavali še socialni partnerji na Ekonomsko socialnem svetu.