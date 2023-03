...

Zato nas je vsa ta kolobocija spomnila na star vic iz serije o dogodivščinah Muja in Hasa. Koplje Mujo jarek, za njim pa gre Haso in ta isti jarek vneto zakopava. Pa pride mimo Janez in ju vpraša, kaj za božjo voljo počneta, da prazen jarek zasuvata nazaj. Pa mu odvrne Haso: Ej, Janez moj, midva kopljeva za mobitel. No, tako nekako je s to našo nesrečno ograjo na južni meji.