V boju za rumeno majico sicer ni prišlo do sprememb na prvih treh mestih, je pa drugouvrščeni Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ) z zmago na vmesnem sprintu okoli 50 km pred ciljem v primerjavi s Pogačarjem (UAE Team Emirates) nadoknadil štiri sekunde.

»Napetost je rasla pred vzponom in vedeli smo, da bodo skušali številni kolesarji priti do bonifikacijskih sekund. Naredil sem napako, poskusil prehiteti po desni strani, a ni bilo prostora. Dobil sem samo dve sekundi, a vseeno ni slabo,« je organizatorjem dirke priznal Pogačar.

Pogačarja je Gaudujev moštveni kolega Arnaud Demare izrinil na desno stran cestišča, zaradi česar slovenski as ni mogel mimo francoskega dvojca. Vseeno je vzel dve bonifikacijski sekundi in ima pred Gaudujem šest sekund naskoka. Tretji je Švicar Gino Mäder (Bahrain-Victorious), ki zaostaja 46 sekund.

»To je bil kar lep dan, užival sem prvi dan v rumenem. Končno malo več sonca in manj stresa,« je dodal Pogačar in se razgovoril o naslednjih treh etapah, ki bodo ključne v boju za končno zmago.

»Zadnja etapa mi je zelo dobro poznana, saj gre za mojo domačo traso za trening. Ostalih cest v naslednjih dveh dneh pa niti ne poznam. Prepozno so jih objavili, da bi jih odpeljal in si jih ogledal,« je dejal vodilni kolesar na dirki in se ozrl na petkovo etapo.

»Že jutri bo stresen dan v sedlu, podobno kot na klasikah, ko se lahko zgodi vse in veliko presenečenj. Predzadnja etapa je nekako najbolj predvidljiva, saj moraš pač odmeriti napor do vrha vzpona, najbolj pa mi je všeč zadnja etapa. Videti je zanimiva,« je še dejal Pogačar, ki prebiva blizu trase zadnje etape.

V etapi glavnina ni imela prevelikega dela z edinim ubežnikom. Pred zahtevnejšimi zadnjimi 60 km je bilo jasno, da bodo skušale ekipe s sprinterji nadzorovati dogajanje na cesti in etapo zaključiti v sprintu.

Ekipe sprinterjev, ki se dobro znajdejo na krajših vzponih, so na zadnjem klancu narekovale močan ritem, a se niso znebile nikogar. V zaključku pa je imel po več kot petih urah v sedlu največ moči mladi Kooij.

»Res je lepo. Lani sem sicer zmagal na nekaj dirkah, a ta je največja doslej. Še kilometer pred ciljem sem bil malenkost preveč v ozadju, potem pa sem očitno izbral pravo stran v krožnem prometu in ven prišel v dobrem položaju. Bil sem na Pedersenovem kolesu in tokrat prišel mimo njega,« je po drugi zmagi v svetovni seriji dejal 21-letni Kooij.

Zanj je bila to 16. zmaga v karieri in prva letos. Ciljno črto je prečkal z dolžino kolesa prednosti pred Pedersenom (Trek-Segafredo) in Merlierjem (Soudal-Quick Step).

Ostala Slovenca na dirki, Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Domen Novak (UAE Team Emirates) sta bila vnovič v službi svojih kapetanov. Tratnik je v cilj pripeljal v času glavnine na 92. mestu, medtem ko je Novak na 146. mestu zaostal 1:25 minute. V skupnem seštevku je Tratnik ostal na 23. mestu (+3:02), Novak pa na 77. (+20:07).

V petek bo na sporedu šesta etapa od Tourvesa do La Colle-sur-Loupa (197,5 km). Gre za dokaj razgibano etapo s številnimi krajšimi vzponi, ki bi lahko razbili glavnino na manjše skupine.