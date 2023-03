Primož Roglič na dirki med dvema morjema do prve zmage po lanskem septembru

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Greccia do Tortorete (218 km) je slavil v sprintu na zadnjem vzponu, ciljno črto pa je prečkal pred Francozom Julianom Alaphilippom in Britancem Adamom Yatesom.