Gre za največjo posamezno naložbo v Lekovi zgodovini in za eno izmed največjih tujih neposrednih naložb v zgodovini Slovenije. Zanjo bo neposredno pomoč ponudila tudi država, in sicer v ocenjeni višini med 50 in 55 milijoni evrov.

V Sandozu pričakujejo, da bodo obrat zagnali v treh do petih letih.