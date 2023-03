Iz Velike Britanije v nedeljo v Ljubljano prihaja TINA TURNER – Simply The Best Tribute, v sklopu katerega bo britanska pevka Kinisha več kot dve uri pela njene največje uspešnice - Proud Mary, Simply The Best, What's Love Got To Do With It, Steamy Windows, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, River Deep Mountain High, Missing You, Nutbush City …

Organizatorji pravijo, da je Britanka na las podobna kraljici pop rocka, s svojim pristno energičnim in vrhunskim zvokom, spremljevalno skupino vrhunskih britanskih glasbenikov, ter dovršenim nastopom pa da predstavlja izjemen poklon divi, ki je zaznamovala svetovno glasbeno industrijo z nepozabnimi uspešnicami in neprimerljivim energičnim nastopom.