Skupina ADF, za katero skrajna Islamska država trdi, da je njena veja na območju srednje Afrike, velja za eno najbolj krvoločnih oboroženih milic v vzhodnem delu DR Konga. Nanjo letijo obtožbe o pokolih tisočev civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pripadniki ADF so v sredo zvečer in zgodaj davi napadli sosednji vasi Mukondi in Mausa na območju Beni v provinci Severni Kivu. V Mukondiju je bilo ubitih 38 ljudi, v Mausi pa osem, pri čemer bi lahko število žrtev še naraslo, je za AFP povedal lokalni upravitelj Kalunga Meso. Kot je dejal, so napadalci ljudi zbrali in jih usmrtili. Organizacija Kivu Security Tracker, ki spremlja in dokumentira nasilje in kršitve človekovih pravic na vzhodu DR Konga, je danes sporočila, da so oboroženi moški v Mukondiju z mačeto ubili najmanj 30 ljudi.

O smrtonosnih napadih so poročali tudi z zahoda DR Konga. V njih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 15 ljudi, še poroča AFP. Napadalci so v sredo ob zori napadli vasi Somakita in Kinsele na območju Kwamouth v provinci Mai-Ndombe, je povedal vodja lokalne civilne družbe Damien Bungu. V Somakiti je bilo ubitih 15 ljudi, okoli 200 ljudi pa je zbežalo z območja. Medtem so napadalci v Kinseleju zažgali več hiš.

V provinci Mai-Ndombe je v preteklosti prihajalo do spopadov med pripadniki skupin Teke in Yaka v povezavi z davki in zemljo, poroča AFP, ki ob tem še dodaja, da števila smrtnih žrtev omenjenih napadov v obeh delih države ni bilo mogoče neodvisno preveriti.