»Ob tem se je treba dogovoriti za definicijo, kaj pomeni fleksibilnost, saj jo sedaj vsak razume drugače,« je dejal Golob. Prožnost pa mora biti v ospredju pri vseh spremembah, ne le fiskalnega pravila, tudi na področju državnih pomoči, energetike in prestrukturiranju trgov. »To pa zato, ker se spremembe odvijajo zelo hitro, prehajamo iz krize v krizo. Fleksibilnost potrebujemo, da se nanje lahko ustrezno in hitro odzovemo,« je pojasnil.

Da je Slovenija v času pandemije covida-19 in energetske krize izkoristila možnost zamrznitve izpolnjevanje fiskalnega pravila, ki ga sicer jemlje zelo resno in ga je zapisala v ustavo, ni skrivnost. »To nam je v času krize zelo pomagalo in tudi letos lahko zato pomagamo gospodarstvu in prebivalcem zaradi visokih cen energije,« je dejal. »Sedaj pa se mora pravilo prilagoditi novi realnosti in izzivom,« je menil.

Pred Slovenijo so reforme, kot so zdravstvena, pokojninska in davčna reforma ter reformi dolgotrajne oskrbe in izobraževalnega sistema za zelen in digitalni prehod, zato je po njegovem treba najti ustrezno ravnovesje med naložbami in vzdržnostjo javnih financ. Slovenija si je zadala ponovno izpolnjevanje fiskalnega pravila v prihodnjem letu: »Sedaj smo precej optimistični, da nam bo uspelo,« je dejal.

»Za nami so tri leta izjemne negotovosti, v katerih pa je Evropa s skupnim odzivom in solidarnostjo dosegla zelo veliko,« je ocenil evropski komisar za gospodarstvo Gentiloni. Golobov poziv k prožnosti je označil za primernega, predvsem v luči res negotovih časov. »Sposobnost prilagajanja javnofinančne politike, pa tudi vse ostrejše denarne politike spreminjajočim se razmeram terja prožno držo,« je dejal.

A obenem potrebujemo jasen okvir skupnih pravil, je bil odločen. »Javni dolg in inflacija sta visoka, gospodarske razmere so sicer boljše od prvotnih napovedi, a še vedno ne moremo govoriti o dobrih razmerah,« je orisal. A če želimo resno izpeljati zeleni prehod, okrepiti konkurenčnost in inovacije, potrebujemo investicije. Pri tem moramo po njegovih besedah spodbuditi tako zasebne kot javne naložbe.

»Temu moramo prilagoditi fiskalno pravilo, ki mora biti bolj uravnoteženo med vzdržnostjo javnega dolga, investicijami in rastjo, bolj učinkovito z močnejšim nadzorom in izvrševanjem ter bolj pregledno in enostavno,« je navedel. Prevladuje strinjanje glede predloga o postopnem prilagajanju konsolidaciji javnih financ, če država izvaja reforme, upoštevanju specifičnih okoliščin posameznih držav ter o srednjeročnem vidiku in poudarku na kakovosti javnih financ.

Komisar je opozoril, da EU za to reformo nima veliko časa. V razpravah v posameznih državah po njegovem obstaja pripravljenost na soglasje, čeprav je nekaj področjih še odprtih. Razprave danes se mu zdijo manj konfliktne kot pred leti, ko so jih začeli, a jih je ustavila pandemija. »Trgi pričakujejo predloge in rezultate pogovorov, še posebej v času zaostrovanja denarne politike,« je sklenil.