Stičišče poslovnega in družabnega

Nova struktura se navezuje na zgodovinski pomen blagovnice, zato so prostori zasnovani dinamično, odprto in prožno na več kot 4.000m2 površin. V najvišjem nadstropju se odpira velika terasa, nadgradnjo poslovnim dejavnostim v nadstropjih pa predstavlja pritličje s predvidenim programom kot so galerije, butične trgovine in kulinarična ponudba. Gre za odprt prostor, ki je nadaljevanje zunanjega urbanega prostora.

Ekskluzivna lokacija in dostopnost

Forum Metalka se nahaja neposredno ob notranjem mestnem obroču, obkrožajo pa ga pomembne javne in zasebne stavbe. Zaradi številnih oblik klasične in trajnostne mobilnosti v bližini je lahko dostopen. V neposredni bližini so avtobusna postajališča, postaje za izposojo koles (BicikeLj) ter polnilnice in izposojevalnice električnih vozil, le nekaj minut stran pa sta tudi glavna mestna avtobusna in železniška postaja. Pomembna poslovna prednost Foruma Metalke so tudi lastna parkirna mesta neposredno pod stavbo.

Moderna, prilagodljiva zasnova z odprtimi tlorisi

Investitor je pri prenovi ohranil glavne značilnosti prepoznavnega objekta: fasado, elemente, materiale in ambiente notranjega oblikovanja. Vodili zasnove in oblikovanja notranjih prostorov moderen sta bili dizajn ter odprt tloris, ki omogočata preoblikovanje prostorov v skladu s potrebami najemnikov tako v pisarniškem delu kot v pritličju. Del projekta prenove so tudi v celoti novi instalacijski in infrastrukturni sistemi, ki bodo v povezavi s pametnimi tehnološkimi rešitvami poskrbeli za učinkovito uporabo ter upravljanje tako stavbe kot tudi energije. Zaradi posodobitve infrastrukture skupaj z ohranitvijo in nadgradnjo obstoječih prvin modernističnega objekta lahko govorimo o trajnostni in celostni prenovi ter oživitvi arhitekturne in družbene ikone Ljubljane.

