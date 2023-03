Davčni svetovalec Rok Snežič, ki že dlje časa hodi po meji zakonitega in je bil zaradi davčnih utaj v preteklosti tudi že obsojen in je prestal zaporno kazen, na ljubljanskem okrožnem sodišču z zasebno tožbo preganja ministra in koordinatorja stranke Levica Luka Mesca. Očita mu kaznivo dejanje žaljive obdolžitve, ker ga je lanskega marca na predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija med drugim označil za kriminalca. Snežič in Mesec se danes na sodišču nista soočila, saj na predobravnavnem naroku njuna prisotnost ni bila obvezna. Ker je Mesec podal ugovor na obtožnico, se šteje, da krivde ne priznava, sodišče pa bo razpisalo glavno obravnavo.

Na današnji predobravnavni narok sta Snežič in Mesec poslala svoja odvetnika, ki sta sodišču predložila tudi nekatere nove dokaze. Snežičev pooblaščenec Goran Janžekovič je tako sodniku Marjanu Pogačniku predlagal vpogled v podatke sodišča v Banja Luki, kjer Snežič zadnja leta živi in službuje. Dokumentacija sodišča naj bi potrdila, da Snežič v BiH ni v nobenem kazenskem postopku. Janžekovič je sodišču in obrambi predal tudi dopis banjaluške policijske uprave, da Snežič v BiH ni bil obsojen, in sklep bosanskega ustavnega sodišča, ki dokazuje, da Snežiču ni prepovedan vstop v BiH. Ljubljansko sodišče je od Snežičevega pooblaščenca prejelo tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da se je Snežič v Sloveniji vpisal v register lobistov, za kar je moral izkazati svojo nekaznovanost. »Z vsem tem dokazuje svojo nekaznovanost na območju Slovenije in BiH,« je sodišču dejal Janžekovič.

Kazenski postopki in jumbo plakati

Toda vse ni tako preprosto. Snežič je bil v preteklosti v Sloveniji dejansko že pravnomočno obsojen zaradi davčne utaje, zaradi časovne oddaljenosti pa so mu kazen že izbrisali iz kazenske evidence. Mesčev zagovornik Marko Bobič je sodišču zato predložil kopico časopisnih in spletnih člankov o Snežičevih sodnih, tudi kazenskih postopkih v Sloveniji in tujini. Mediji s(m)o med drugim poročali o njegovem prestajanju zaporne kazni zaradi davčne utaje (na odprtem oddelku zapora na Dobu je Snežič spoznal predsednika SDS Janeza Janšo), na mariborskem sodišču pa so pred dnevi po več kot letu dni čakanja vendarle začeli sojenje Snežiču, ki mu tožilstvo očita oškodovanje upnikov zaradi sumljive terjatve njegove babice v postopku osebnega stečaja, s pomočjo katere je pred finančno upravo uspešno skril okoli 150.000 evrov. Na mariborskem sodišču je Snežič še v enem postopku zaradi obtožb o overitvi lažne vsebine.

Obramba je sodišču med drugim predložila tudi nekatere druge članke o spornih ali vsaj sumljivih ravnanjih Snežiča, kot dokaz pa je predlagala tudi Snežičeve obcestne plakate, s katerimi Snežič sporoča, da »odpira vrata« v posamezna državna podjetja in javne družbe. Bobič je spomnil tudi na povezave med Snežičem in Dijano Đuđić, ki je pred leti s spornim posojilom pomagala financirati SDS. Po mnenju Bobiča vsi predlagani dokazi potrjujejo, »da so očitane besede resnične, da je storilec kaznivih dejanj in da je bil v povezavi s politiko in odločevalci udeležen pri kadrovanju na javne funkcije in državna podjetja«. Zato po mnenju obrambe besede kriminalec, oligarhija in klika, s katerimi je Mesec opisal Snežiča in njegovo delovanje, niso sporne, temveč resnične. Oziroma je Mesec vsaj glede na množico medijskih objav upravičeno domneval, da so resnične. x