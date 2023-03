#video Dallas brez zmage, Dončić v bolečinah predčasno končal tekmo

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri New Orleans Pelicans in ostali praznih rok, saj so pelikani zmagali s 113:106. Še večji udarec za teksaško ekipo pa je poškodba Luke Dončića. Štiriindvajsetletnik je moral predčasno s parketa v tretji četrtini zaradi bolečin v levi stegenski mišici in se ni več vrnil v igro.