Francija je bila včeraj drugi dan zapored v primežu stavke proti pokojninski reformi, tako da je bil resno moten javni in letalski promet, niso odvažali smeti, stavkali so v rafinerijah, iz katerih niso odpošiljali goriva. Včeraj je tako vozil le vsak tretji hitri vlak, na pariških letališčih so odpovedali vrsto letov, Pariz se je kopal v smeteh. Moten je bil tudi rečni promet na Renu, ker so stavkajoči blokirali zapornice.

Sindikati so namreč sklenili, da bodo po veliki splošni stavki v torek sproti odločali, ali jo nadaljujejo še naslednji dan, in včeraj se je to tudi zgodilo kot sredstvo pritiska na poslance. V parlamentu namreč poteka razprava o pokojninski reformi, ki bi med drugim dvignila najnižjo upokojitveno starost z 62 na 64 let, kar je od vsega v zakonodaji največji problem za sindikate. Po ocenah je včeraj stavkalo 1,3 milijona delavcev, ob mednarodnem dnevu žena pa so posebej izpostavljali posledice kasnejšega upokojevanja na ženske. Danes bodo mladinske organizacije organizirale večjo udeležbo mladih, nove velike demonstracije pa sindikati napovedujejo za soboto.