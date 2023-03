Več mesecev trajajoča razprava o nujnosti dobavljanja večjih količin streliva Ukrajini se v EU nadaljuje prav v času novih opozoril generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga, da bi Bahmut v Donbasu lahko padel v ruske roke v nekaj dneh, a to naj ne bi bilo odločilno za potek vojne, vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin pa se je hvalil, da so njegove enote zasedle vzhodni del Bahmuta. Evropski obrambni ministri so se včeraj načeloma strinjali s skupnim nakupom streliva za ukrajinsko vojsko in za popolnitev lastnih zalog, ki so jih članice namenile Ukrajini. »Imeti moramo vojno miselnost,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, a dodal, da bi se raje pogovarjal o miru.

Odločitev čez slaba dva tedna

O podrobnostih Borrellovega predloga – včeraj ga niso potrdili, ker je šlo za neformalno zasedanje, kjer sklepov ne sprejemajo – se bodo predvidoma dogovorili na skupnem zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov čez slaba dva tedna. Ideja je, da bi Evropska unija za poplačilo že dobavljenega streliva Ukrajini in za nove skupne nabave (gre predvsem za topniško strelivo, ki ga Ukrajina v sedanji pozicijski vojni najbolj potrebuje) namenila dve milijardi evrov.

Koliko streliva torej potrebuje Ukrajina in kako kritični so prihodnji tedni, kaže podatek, da je Evropska unija članicam od začetka vojne povrnila 450 milijonov evrov za dobavljeno strelivo. Razlika med prvim letom vojne in zdajšnjo situacijo je sprememba narave vojne – prej je bila premična, zdaj je pozicijska, kjer se porabi veliko več streliva. »Vsi so se strinjali o nujnosti hitrih odločitev,« je dejal Borrell.

Milijarda evrov za novo strelivo za Ukrajino pa je za njenega obrambnega ministra Oleksija Reznikova daleč premalo. Njegova država mesečno potrebuje od 90.000 do 100.000 izstrelkov, za strelivo pa bi EU morala po njegovi oceni nameniti štiri milijarde evrov. A že če bodo zunanji in obrambni ministri podprli znesek v višini dveh milijard, v evropskem mirovnem skladu, iz katerega se črpajo vseevropske dobave orožja Ukrajini, ne bo ostalo nič več. Evropski voditelji bi morali nato odločiti o dodatnih sredstvih za ta finančni instrument.

Podjetja brez zadostnih zmogljivosti

Težava je tudi v tem, da evropska obrambna industrija ta čas ne premore dovolj proizvodnih kapacitet, da bi zadostila tako ukrajinskim potrebam kot potrebam držav članic za popolnitev njihovih močno izpraznjenih zalog. Potrebne izstrelke izdeluje 15 evropskih podjetij. Prav s skupnimi nabavami streliva naj bi industrija dobila potrebni signal glede povpraševanja, da nadgradi svoje proizvodne zmogljivosti, skrajšati pa bi morala tudi roke dobav, je razlagal Borrell in optimistično dodal, da bo to tudi storila.

Kdaj bi lahko bili prvi topniški izstrelki s pomočjo skupnega naročanja na ukrajinskem bojišču, ni želel ugibati. Orožje v Ukrajino še vedno doteka, je poudaril. Portugalski in nemški tanki leopard bodo v Ukrajino prispeli do konca meseca. Takrat bo treba vojake izuriti za rokovanje z njimi. Doslej je EU izurila že več kot 11.000 ukrajinskih vojakov.

Zahodni politiki previdni glede Severnega toka Tudi včeraj so odmevala poročila o domnevni vpletenosti proukrajinskih skupin pri lanski sabotaži plinovoda Severni tok. V ukrajinski vladi so zavrnili, da bi imeli kar koli s tem napadom, zahodni politiki pa svarijo pred prehitrimi zaključki, saj na Švedskem, Danskem in v Nemčiji preiskava dogodka še traja. Po poročanju nemških medijev naj bi napad izvedla majhna skupina, ki je do kraja napada priplula z najeto jahto in tam namestila strelivo. Nemški preiskovalci so zgolj potrdili, da so preiskali plovilo, ki naj bi bilo povezano z eksplozijami na plinovodu. Nemški obrambni minister Boris Pistorius pri tem dopušča možnost, da je šlo za operacijo »pod napačno zastavo«.