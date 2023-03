Ne drži navedba iz naslova, besedila članka in podpisa pod fotografijo, da so se preizkusi alkoholiziranosti opravljali pri zaposlenih v pisarnah. Zgolj ena oseba, pri kateri se je opravil test alkoholiziranosti, je pisarniški delavec. Ostali zaposleni so gozdarski terenski kader. Odgovorni delodajalci skrbijo za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu, in ker je zloraba alkohola eden od najbolj perečih problemov, je običajna praksa, da se za preprečevanja alkoholiziranosti kot preventivni ukrep izvajajo preizkusi z alkotestom.

Ne drži navedba, da smo v SiDG nedavno trem zaposlenim predali odpovedi z detektivom oziroma zunanjim vročevalcem. Zunanji vročevalec se je uporabil pri enem zaposlenem, pri drugem se je uporabil naknadno, ker zaposleni ni želel prevzeti pošte, pri tretjem zaposlenem pa je vročitev opravil nadrejeni. Nihče ni bil odslovljen, kot da je kriminalec. Zunanja vročitev odpovedi delovnega razmerja ni »filmski« način odpovedi, kot je zapisano v članku, ampak je uveljavljen način, ki ga izvajajo številni izvajalci v Sloveniji.

mag. Marko Matjašič, glavni direktor Slovenski državni gozdovi, d. o. o.