Sedanji papež Frančišek, ki se je še najbolj približal realni miselnosti, je povzročil preplah med svojimi najbližjimi sobrati, kardinali. Med njimi je završalo, češ: »Papež je krivičen do nas!«

Poglejmo, kako globok žep ima Vatikan. Celih 1,500.000 m2 stanovanj in palač v najlepšem delu Rima oddaja za visoko ceno in s tem polni cerkveno blagajno. V delu Rima, najbližjega Vatikanu, ima uprava za vodenje cerkvenega imetja v lasti vsaj pet tisoč velikih stanovanj. Razen tega po svetu poseduje okrog tisoč palač (London, Pariz, Ženeva ...). Vseh ni mogoče našteti.

Če stanujete v stanovanju ali hiši, plačujete davek na premoženje in tudi na dohodnino. Cerkev se je temu plačevanju, z božjo pomočjo, izogibala. Zato je njena malha bila vedno nabito polna. Toda joj! Bliža se konec sveta! Kljub vsemu naštetemu prihodku se njena malha prazni. Vzrok? Vse manj je vernikov, vsaj tistih radodarnih in še covid-19 je posegel vmes. Pa še država Italija, središče katolicizma, je že za leto 2021 izterjala od Vatikana davek (5 milijonov) na njeno imovino in davek (3 milijone) na dobiček.

Kaj pa pri nas? Zakaj mi pri naprednih idejah ali rešitvah vedno zaostajamo za drugimi?

Katoliški vrh se sprašuje, kje se je pri vernikih izgubil strah pred Bogom, no, vsaj pred peklom. Ali ta stoletja uspešna grožnja več ne zaleže? Kaj se res bliža konec sveta in bomo dočakali poslednjo sodbo? Še zadnji žebelj v krsto zadovoljstva z vero je zabil sveti oče Frančišek. Zahteva, da tudi kardinali plačujejo najemnino za svoja razkošna in do zdaj brezplačna bivanja v palačah. Kaj bi si vi mislili o tej zahtevi, če bi bili kardinal? Seveda, enako kot oni. Če je že treba plačevati najemnino za bivanje v teh palačah, pa naj zahteva velja za vse, tudi za papeža. Naj plača najemnino za bivanje v vatikanskem razkošju.

Kaj naj si misli o tem kardinal Bertone, nekdanji državni tajnik in papežev prijatelj? On si je v obzidju Vatikana uredil 700 m2 veliko bivališče, kar najbrž ni bilo poceni. Zato je denar poneveril iz blagajne Jezusovega novčiča, kjer se zbirajo prispevki vernikov za sklad vatikanske pediatrične klinike. Otroci bodo že zrasli tudi brez tega denarja, si je mislil kardinal Bertone. To lepo in vabljivo ime sklada spomni vernike, da odprejo svoje mošnje.

Na odločitev papeža bo še bolj razočaran kardinal Beccio, nekdanji najbližji sodelavec papeža. Ta je naskrivaj za vatikanski denar kupil eno največjih londonskih palač. Denar je nabiral vsepovsod in je imel nabiralnik tudi v Ljubljani. Očitno je papež Frančišek razočaran nad takimi svojimi prijatelji. Delno je tudi sam kriv, saj ni upošteval zapisa na meču Jana Sobjeskega, rešitelja Dunaja pred Turki. Zapis na meču se glasi: »Varuj se prijateljev, jaz te bom varoval pred sovražnikom.«

Tudi mi nismo od muh. Tudi mi imamo kardinala. Znano je, da si je zaželel svoj zasluženi oddih preživeti v baročnem dvorcu Goričane. Zlobneži pravijo, da dvorec še ni bil povsem pripravljen za bivanje takšne eminence, manjkalo mu je še nekaj dragocenega pohištva. Si predstavljate, da bi takšen velepomemben kardinal, zaradi kaprice svojega šefa, plačeval najemnino?

Pa poglejmo še, kakšno bogastvo premore slovenska RKC. Žal vam tu ne morem pomagati. Če bi hotel našteti vse, kar imajo, bi presegel dovoljeno dolžino članka. Za ta seznam poskrbite sami in upoštevajte, da so se po sklepu SŠK cene cerkvenih uslug podražile.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani