Govorim o SDS in Janezu Janši, katerega pojavnost sem že skoraj pogrešal. Na omenjeni novinarski konferenci ga je nekoliko zasenčil Lojze Peterle z napovedjo nekega »akcijskega plana« za ubranitev samostojnega statusa osamosvojitvenega muzeja. No, zdaj je pa on na vrsti. Najprej s topništvom, ki smo ga slišali v grmenju demagogije in populizma iz ust Pavla Ruparja pred množico simpatizerjev SDS, resda večinoma upokojencev, na trgu Republike, nato pa ob napovedi Rosvite Pesek v Odmevih, z vdorom v sam parlament z interpelacijo zoper celotno vlado. Ne da bi jo rušili – pravi Janša – ampak se le pogovorili o njenem devetmesečnem delu, zlasti o uresničevanju njene prisege, podane ob imenovanju v državnem zboru. Glavni očitki: ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada za demografijo, pa tudi ravnanje v nasprotju z ustavo in koalicijsko pogodbo – tako prvak opozicije.

Pri zadnjem očitku mu dam delno prav, vedoč, da nima tega v mislih, vse prej kot to. Kje vidim ravnanje vlade v nasprotju z ustavo in koalicijsko pogodbo? Pri teptanju 124. ustavnega člena, ki pravi, da »pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja«. Enako je koalicija zapisala v pogodbi o sodelovanju, a se tega ne drži. Toda odmislimo za trenutek vojno v Ukrajini in se osredotočimo k oni, k sreči le desetdnevni, ki jo obravnava Muzej slovenske osamosvojitve, poleg ostalih dogajanj, ki so zaznamovali ves proces ločitve in razdružitve Slovenije od razpadajoče SFRJ in ustanovitve ter uveljavitve nove neodvisne, samostojne in suverene države. Muzej, ki ga je na pobudo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ustanovila Janševa vlada avgusta 2021, je zagotovo dragocena zbirka pričevanj in dokumentov tistega časa, ni pa njegov celovit in objektivni prikaz. Nisem ga obiskal, a že njegova spletna stran kaže na to hibo, na enostransko, popačeno interpretacijo vlog in zaslug takratnih akterjev.

Ni tam, recimo, protestnega odhoda delegacije slovenskih komunistov s Kučanom na čelu s 4. izrednega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 22. januarja 1990 leta, ki je napovedoval razpad enopartijskega sistema in torej veziva SFRJ. V napovedniku o osamosvojitveni vojni je govor o »odločenosti, motiviranosti, iznajdljivosti in boljši organiziranosti, kot ključne sestavine uspeha, Teritorialne obrambe in slovenske vojske«. Kje pa je vse to in še visoka profesionalnost zraven pri policiji, takrat še milici, ki je imela levji delež vsaj pri začetnih bojih? Niti besede v spletnem napovedniku ni o dogovoru vseh političnih strank v takratni republiški skupščini, s komunisti prenovitelji in mladimi socialliberalci (ZKS-SDP in ZSMS-Liberalna stranka) vred, o skupnih prizadevanjih za uspeh plebiscita in celotnega procesa osamosvajanja.

Pa če se z nekaj vrsticami ustavim pri takratnih dogajanjih na Primorskem, konkretno v Kopru. Ali je sploh kje vidno, napisano, povedano, da smo imeli »samo« tri mrtve? Tri mlade vojake JLA na Škofijah? In da se ne bi vnelo kaj hujšega, smo se na občini (skupaj s predstavniki policije in TO) pogodili z generalom Čadom, da je najprej umaknil okrepitve, ki jih je bil poslal iz Ilirske Bistrice in ustavil na Črnem Kalu, po petih dneh pa še vse vojake, ki so bili že prvi dan agresije zasedli mejna prehoda Škofije in Lazaret ter zaselek Moretine? In je o tem kaj, kako smo akterji tistih dogodkov obravnavani? Janša nas je v svojih Premikih obtožil, še posebej mene osebno, kapitulantstva in kolaboracije z JLA, medtem ko so me Koprčani v prvem krogu med 10 imeni znova izbrali za župana. Navsezadnje je vse povedano tudi o ostali Primorski v zborniku Primorskih novic »Dan prej«, ki ne sledi povsem naraciji »velikih osamosvojiteljev«. Ga muzej sploh ima v kaki vitrini?

Povsem pravilna odločitev vlade je, da se Muzej slovenske osamosvojitve vnese v Muzej novejše zgodovine in da se ga preda bolj strokovnim rokam in umom.

Aurelio Juri, Koper