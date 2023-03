Kaj bi bilo, če bi ...? Vprašanje, ki si ga večkrat postavimo tudi v povezavi s karierami različnih športnikov. Denimo tistih »propadlih«, ki so spadali med najbolj nadarjene, pa so zaradi nešportnega življenja ali drugih številnih napačnih potez zakockali priložnost, da bi se vpisali med največje v zgodovini. Ali pa so imeli, sploh glede na svoj enormen potencial, kvečjemu dobre kariere. Spisek tako prvih kot drugih bi hitro zapolnil dolžino tega članka ...

No, prav nič krajši pa ne bi bil seznam tistih, ki so na drugi strani spektra. Tistih izjemno nadarjenih športnikov, ki so vse skupaj še nadgradili z izjemno predanostjo in skrbjo za vsako malenkost. Predvsem se to pozna pri športnikih, ki svoje kariere na najvišji ravni »vlečejo« še pri letih, pri katerih je večina športnikov že davno v pokoju. Največ se je v tem pogledu v zadnjem času govorilo o 38-letnem košarkarju LeBronu Jamesu, ki je pred kratkim postal najboljši strelec lige NBA vseh časov, zdaj pa čaka, da se mu čez dve sezoni v najmočnejši ligi na svetu pridruži najstarejši sin Bronny. Da je možno, da toliko časa igra na tako vrhunski ravni, vsi pripisujejo prav njegovi izjemni skrbi za telo, za kar naj bi (za različne terapije, rehabilitacijo, prehrano ...) po nekaterih podatkih odštel najmanj milijon dolarjev na sezono. Zelo podobna, a zaradi nenavadnih metod še precej bolj zanimiva je zgodba enega najboljših igralcev ameriškega nogometa v zgodovini, danes 39-letnega podajalca Aarona Rodgersa.

Popoln odklop

O njegovih nenavadnih metodah za ohranjanje izjemne psihofizične kondicije se je sicer govorilo že dlje časa, ponovno pa jih je osvetlil dogodek izpred nekaj dni, ko je ESPN poročal, da je Rodgers zapustil tako imenovano »temno karanteno« v Oregonu, v kateri je bil štiri dni in štiri noči. In če se sprašujete, kaj za vraga je »temna karantena« – gre za večdnevno bivanje v povsem izolirani sobi, ki je deloma pod zemljo deloma nad njo, v popolni temi, brez dostopa do tako rekoč česarkoli, z izjemo vode in hrane, v njej pa so še postelja, posebna blazina za meditacijo in stranišče.

»Prepričan sem, da bi vsak od nas od časa do časa rabil 'odklop' od vseh elektronskih naprav, od družbe nasploh. Jasno mi je, da nekateri nočejo toliko časa preživeti v temi, a obstajajo tudi drugi načini, ki sem jih uporabljal. Meditacijske karantene, joga in različne druge stvari, ki so stimulirale moje misli in me umirile. Upam, da bo po tej 'terapiji' moje zavedanje boljše in moje misli bolj čiste glede tega, kje sem trenutno v svojem življenju in česa si želim v prihodnosti,« je pred odhodom v karanteno pripovedoval Aaron Rodgers, ki je tudi zavrnil namigovanja, da je vse skupaj povezano zgolj z odločitvijo o tem, ali bo v prihodnji sezoni sploh še nadaljeval svojo bogato kariero ali jo bo zaključil. Če se jo bo odločil nadaljevati pri Green Bay Packers, pri katerih je preživel vseh 18 let poklicne kariere, ima v letošnjem letu zagotovljeno plačo v višini kar 59,5 milijona dolarjev, pri čemer je predsednik kluba Mark Murphy že izjavil, da svojemu zvezdniškemu članu ne bodo postavljali nobenega roka, do katerega bi se moral izjasniti, da pa upa, da se bo vse skupaj kmalu razčistilo. Šušlja se namreč tudi o tretji opciji, in sicer o prestopu k New York Jets, za kar pa naj bi bilo zelo malo možnosti.

Brezpogojna ljubezen

Kot je bilo že omenjeno, štirikratni najkoristnejši igralec (MVP) lige NFL tudi sicer uporablja različne metode za ohranjanje izjemne psihofizične pripravljenosti. Med drugim je tako večkrat izpostavil, da pred in tudi med tekmami uporablja različne tehnike dihanja, meditacija pa mu je pomagala tudi pri odločitvi o nadaljevanju kariere po letu 2020, ko se je ločil od žene, nekdanje vrhunske športne dirkačice Danice Patrick. »Takrat so bile možnosti, da bi nadaljeval, polovične, po nekaj dneh, preživetih v meditaciji v popolni tišini, pa mi je bilo jasno, da moram nadaljevati, motiv je bil večji kot kadarkoli prej,« je povedal.

No, bolj kot z omenjenimi »klasičnimi« metodami, kot so tehnike dihanja in meditacije, je Rodgers v preteklosti nase opozoril z bolj nenavadnimi. Pred časom se je tako denimo odločil za 12-dnevno čiščenje, imenovano panchakarma, ki med drugim zahteva strog počitek in striktno dieto. Ta zjutraj nalaga konzumiranje toplega masla ghee, čez dan pa uživanje na različne načine pripravljenih stročnic, riža, ingverja, kurkume in koriandra. Za to, da je v sezoni 2021, v kateri se je okitil z nazivom MVP, kazal tako dobre igre, pa gre po njegovem mnenju zasluga posebni terapiji pred sezono, ko je uporabljal poseben halucinogen zvarek, imenovan ayahuasca, po zaužitju katerega večina ljudi močno bruha in doživlja halucinacije. »Po tem sem prvič v življenju začutil brezpogojno ljubezen do sebe in svojih soigralcev,« je takrat povedal Rodgers.

