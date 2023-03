Medtem ko so imeli organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju precejšnjo srečo z vremenom, imajo precej manjšo Kranjskogorčani, ki pripravljajo pokal Vitranc, veleslalomski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki bosta v soboto in nedeljo v Podkorenu. Na progi je pestro že nekaj dni, največji problem pa je vreme, ki se spreminja iz ure v uro. V torek je denimo trikrat v dnevu zapadlo po centimeter snega, ki prinaša kup nevšečnosti. A glede na to, da imata škarje in platno v rokah Janez Šmitek (vodja priprave proge v Kranjski Gori) in Jani Hladnik (direktor svetovnega pokala za tehnične discipline), gre pričakovati, da bo proga pripravljena najbolje, kot je v tem trenutku mogoče.

Petkov vrhunec bo Grubin memorial

Da bi kar se da dobro pripravili progo, se je generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven odločil, da v petek v Podkorenu ne bo prostega treninga. Takšna novica je za tekmovalce vselej najslabša, saj se na progo podajo brez pravih priprav, a je v alpskem smučarskem svetu vse pogostejša in razumljiva. Žan Kranjec se zato na tekmo pripravlja v tujini, tako da se bo slovenska reprezentanca predstavila šele v petek popoldan. Organizatorji se v tej sezoni še posebej trudijo privabiti čim več gledalcev, zato so imeli v zadnjih dneh številne akcije. Kdor ne bo imel zastave, velike vsaj 150 cm, in bo starejši od šest let, bo moral za stojišče plačati 20 evrov.

Med pokalom Vitranc bo pestro tudi v središču Kranjske Gore. Osrednji dogodki bodo pred hotelom Kompas, kjer so med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju podeljevali kolajne, glavna sobotna dogodka pa bosta nastopa Klemna Slakonje z bendom in skupine Hamo & Tribute 2 Love. Eden od vrhuncev bo v Kranjski Gori v petek, ko bo potekal tradicionalni Grubin memorial, v spomin na tragično preminulega Draga Grubelnika. Veleslalom na smučišču Kekec se bo začel ob 19. uri, na snežni plaži pa bo po koncu sledil koncert skupine Big Foot Mama. Udeleženci dobrodelne prireditve, katere sredstva bodo namenjena Brini Slivniker, ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo, bodo v vlogi predtekmovalcev ali zgolj ob progi, med njimi bodo številni nekdanji vrhunski alpski smučarji, Jure Košir, Mitja Dragšič, Matjaž Vrhovnik, Christian Mayer, Alenka Dovžan, Urška Hrovat, organizator dogodka Rene Mlekuž ter tudi poslanec in nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec.

Dve Slovenki na Švedskem

Ženske se bodo na zadnjem prizorišču pred finalom svetovnega pokala merile na Švedskem. V Aareju bosta v obeh tehničnih disciplinah osamljeni Slovenki Ana Bucik in Neja Dvornik, veleslalomska preizkušnja pa bo že jutri. Primorka si je tako v slalomu kot veleslalomu že zagotovila nastop v finalu, kjer ima pravico nastopa le najboljših 25 tekmovalk v posamični disciplini. Precej težje delo za vstopnico v Pirenejih čaka Nejo Dvornik. Korošica v slalomu zaseda 29. mesto, do 25. pa jo loči 18 točk. Bržčas bo potrebovala še kakšno točko več. Manj možnosti za uvrstitev v finale ima v veleslalomu, kjer zaseda 37. mesto.

Glavna junakinja zime Mikaela Shiffrin si je že pred tekmami v Aareju zagotovila dva kristalna globusa, in sicer velikega za skupno zmagovalko svetovnega pokala ter malega slalomskega, kjer ima pred najbližjima zasledovalkama Slovakinjo Petro Vlhovo in Švicarko Wendy Holdener neverjetnih 255 točk naskoka. Američanka je v odličnem položaju tudi v veleslalomu, kjer ima pred Švicarko Laro Gut-Behrami 118 točk prednosti, na tretjem mestu discipline pa je Italijanka Marta Bassino.

V finalu le štirje Slovenci? Teoretične možnosti za uvrstitev v finale svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki bo od 13. do 19. marca v Andori, ima od Slovencev le še Neja Dvornik. V primeru, da se ne bo uvrstila v finale, bo imela Slovenija v Pirenejih le štiri predstavnike. Ana Bucik si je kot edina zagotovila nastop v dveh disciplinah (slalom in veleslalom), Žan Kranjec bo nastopil v veleslalomu, Ilka Štuhec v smuku in tudi superveleslalomu, kjer bo lahko tekmovala na podlagi osvojenih točk svetovnega pokala in ne na podlagi uvrstitve med najboljših 25, ter Rok Ažnoh v smuku. Slednji si je priboril možnost nastopa kot mladinski svetovni prvak. Za največje razočaranje so poskrbeli v reprezentanci hitrih disciplin, saj se v finale nista uvrstila ne Martin Čater ne Miha Hrobat.