Do zadnje strani: O ovirah in vztrajnosti v literarni umetnosti

Ena od osrednjih gostij letošnjega festivala Fabula, ki tokrat v središče postavlja vprašanje preteklosti in (re)konstrukcije spomina, je tudi britanska pisateljica in bookerjeva nagrajenka Bernardine Evaristo (1959), ki se identificira z oznako »črna pisateljica«. Romanopiske, pesnice in dramatičarke ni treba posebej predstavljati: njen polifonični roman Dekle, ženska, druga_i (Cankarjeva založba, 2022) se je med slovensko bralstvo uspešno lansiral z naracijami o takšnih in drugačnih drugostih, ki so na preprost, a vendarle heterogen način nagovorile številne med nami.