Torej, mi na Dnevniku se strinjamo s pozivom, naj se odbor za kmetijstvo pod nujno sestane in vladi napiše poziv, da nekaj primakne za šampionat mladih čebelarjev. Če bi vlada oglušela, SDS predlagamo, naj po zgledu dobre prakse, ki se je je stranka lahko naučila, ko je vesoljna Slovenija zavoljo njenih muh zbirala denar za STA, izvede kakšno podobno donatorsko akcijo v korist mladih čebelarjev. Račun za donacije pa bi lahko odprli v BiH, saj so tam davki nižji in bi tudi Snežič ter stranka imela nekaj od tega.