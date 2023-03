V prvem valu je načrtovano rušenje še 13 nelegalnih zgradb na območju Rovinja, inšpekcije pa so že zaprle več kot 100 gradbišč na črno, ki so večinoma na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v obalnem pasu. Stroji se ne bodo ustavili v Rovinju, temveč se bo odstranjevanje črnih gradenj nadaljevalo na območju Poreča in Umaga. Nekateri črnograditelji s seznama so že začeli sami rušiti nelegalno zgrajene objekte.

Akcija je rezultat večmesečnega dela gradbenih inšpektorjev, ki so samo v zadnjih treh tednih opravili več kot sto inšpekcijskih nadzorov v Vodnjanu, Balah, Ližnjanu in Medulinu, je povedal glavni inšpektor Andrija Mikulić pred začetkom obsežne akcije rušenja nezakonito zgrajenih objektov na območju Istrske županije. Opozoril je, da so izpolnili vse zakonske pogoje za začetek odstranjevanja črnih gradenj in da so v nekaterih primerih celo našli ponarejeno dokumentacijo, poneverbe pa prijavili pristojnim službam. Poskrbeli so tudi za to, da objekti, ki bodo porušeni, niso edini naslov črnograditeljev. Vse najdene stvari v objektih, ki so predvideni za rušenje, popišejo in odpeljejo v skladišče, kjer jih bodo hranili določen čas.

Poteze državnega inšpektorata so podprli v rovinjski mestni upravi, ki je od leta 2017 prijavila več kot dvesto nelegalno zgrajenih objektov. Zajeten del nelegalnih graditeljev je iz Slovenije, so za Dnevnik potrdili v rovinjski mestni upravi. »Že leta opozarjamo na posledice nelegalno zgrajenih hiš, vil z bazeni ter celo turističnih kampov in naselij, ki neposredno vplivajo na naravno dediščino in krajino, saj stojijo na območjih, katerih namenska raba ni predvidena za gradnjo in urbanizacijo,« so pojasnili.

Spomnili so, da nelegalna gradnja s seboj prinaša vrsto dolgoročnih, trajnih in pogosto nepopravljivih posledic za infrastrukturo in okolje. »Poplavljene kmetijske površine so le en primer opustošenja, saj pri nelegalnih gradnjah zasipavajo jarke za odvodnjavanje padavin. Če se ta praksa ne bo takoj ustavila, bo vse težje sanirati posledice opustošenja prostora,« so dodali. Mesto Rovinj je v sodelovanju z drugimi istrskimi lokalnimi samoupravami podpisalo deklaracijo, s katero med drugim pozivajo pristojno ministrstvo, da vzpostavi mestne gradbene inšpekcije. Menijo, da bi lahko tako učinkoviteje preprečevali črne gradnje. Zato so združili moči z drugimi istrskimi občinami in postavili spletno stran bespravnagradnja.hr ter pozvali občane, da prijavijo vsak sum črne gradnje, da bi tako skupaj preprečili nadaljnje uničevanje prostora.

Upajo, da bo državna inšpekcija z odstranitvijo nelegalnih objektov odvrnila morebitne bodoče črnograditelje in s tem omejila črne gradnje, saj neuradne ocene govorijo celo o 50.000 nelegalno zgrajenih objektih v hrvaški Istri. Gradbena inšpekcija je v Istrski županiji od 1. aprila 2019, odkar je del državnega inšpektorata, opravila več kot 1600 nadzorov, v katerih je ugotovila vrsto nepravilnosti pri gradnji objektov. Medtem je bilo 128 nelegalnih objektov že odstranjenih, kažejo podatki inšpektorata. V preteklih skoraj štirih letih so za vso državo prejeli skoraj 28.000 prijav kršitev gradbenih predpisov. V istem obdobju je bilo opravljenih več kot 31.000 nadzorov, vloženih 45 kazenskih ovadb in izdanih več kot tisoč glob v vrednosti več kot šest milijonov evrov. Odstranili so 935 objektov.

»Gradbena inšpekcija državnega inšpektorata bo takšne akcije nadaljevala tudi v prihodnje, ne samo na območju Istrske županije, temveč po vsej Hrvaški,« je napovedal Mikulić, ki zavrača očitke, da nekaterim pogledajo skozi prste. »Predpisi na področju gradnje so jasni in veljajo za vse enako na celotnem ozemlju Hrvaške, ne glede na vero, narodnost, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, kot namigujejo nekateri,« je zatrdil glavni državni inšpektor, ki je znan tudi po tem, da kot državni uradnik v prijavi svojega premoženja rad spregleda velikost zemljišč, na katerih ima nepremičnine v Zagrebu in na Krku.

*** V zadnjih treh tednih so Hrvati opravili več kot sto inšpekcijskih nadzorov v Vodnjanu, Balah, Ližnjanu in Medulinu.