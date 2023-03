Tudi slepi dostopajo do kulturnih dobrin

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter Moderno galerijo pripravilo delavnico na temo slepote in slabovidnosti. Ker je bila delavnica odprtega tipa, se je vabilu odzvalo lepo število študentov različnih fakultet.