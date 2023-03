Pripnite se!

Zgodilo se je pred več kot desetletjem na eni od gorenjskih regionalnih cest. Močno je počilo. Voznik osebnega avtomobila je silovito trčil v zadnji del tovornjaka. Takratni dopisnik Dnevnika iz Gorenjske je prispel na kraj nesreče prezgodaj. Avto je bil tja do sredine povsem zagozden pod oranžnim tovornjakom, ki je prevažal pesek. Ob avtomobilu, na njem in v njem so bili kranjski gasilci. Dva sta z gromozanskimi pnevmatskimi kleščami razpirala zveriženo pločevino. Eden, ta se je poročevalcu najbolj vtisnil v spomin, je držal voznika za roko in ga spraševal po imenu. Potem ga je spraševal, kaj rad počne v prostem času. Vse zato, da bi nesrečneža ohranil pri zavesti. Trije krepki fantje ga niso mogli potegniti iz zmečkanega sprednjega dela avta. Ni treba poudariti, da je možakar tulil od bolečine. Na koncu so namesto voznika izpod tovornjaka centimeter za centimetrom vlekli avto. In s tem tudi voznikove noge. Bolečine so morale biti neznosne. Uspelo jim je. Eden od gasilcev je z nožem prerezal še varnostni pas, s katerim je bil voznik pripet. Potegnili so ga skozi prerezano streho avta, ob njem pa so že čakali reševalci, ki so voznika oskrbeli, ga prenesli v rešilca in odpeljali v bolnišnico. Preživel je.