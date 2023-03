Slovenski šahovski bojevniki in bojevnice so v stalnem »premikanju«. Pravkar bijejo bitke na dveh uglednih mednarodnih tekmovanjih. Štirje slovenski predstavniki (Matej Šebenik, Jan Šubelj, Tim Janželj in Maksim Goroškov) sodelujejo na evropskem posamičnem prvenstvu v Vrnjački Banji, šahistki Petra Kejžar in Barbara Skuhala pa na tradicionalnem ženskem turnirju Cvet Mediterana na Reki.

Moški na tako močnem turnirju, kot je šampionat stare celine, nimajo stvarnih možnosti za najvišje uvrstitve. Nastopa skoraj petsto igralcev in igralk iz 40 držav, med njimi jih je 130 z najvišjim naslovom. Kar 47 igralcev je iz ratinškega »kluba 2600«. Ne manjka velikih legend kraljevske igre, kot so Vasilij Ivančuk, Boris Gelfand ali Ruslan Ponomarjov.

So pa Slovenci odpotovali v Srbijo z osebnimi ambicijami, ki nikakor niso majhne. V prvi vrsti si želijo izboljšati svoje ratinge, kar je na velikih turnirjih ob dobri formi lažje kot na manjših. Drugi cilj pa so seveda norme za nazive. Šahovska Slovenija je v velikem pričakovanju novega velemojstra, na kar čakamo že več kot desetletje. Najbližje nazivu je Jan Šubelj, ki že ima dva bala, za osvojitev naslova pa potrebuje še tretjega. Janov velemojstrski naslov visi v zraku, kot pravimo. Se mu bo šahovska boginja Caissa nasmehnila že na tem turnirju?

Barbara Skuhala nadigrala igralko z najvišjim ratingom

Reški šahovski organizatorji že triindvajsetič prirejajo ženski mednarodni turnir Cvet Mediterana, s katerim želijo počastiti dan žena tudi s šahovskim turnirjem. Na Reko so redno vabljene Slovenke, praviloma so tudi uspešne. Leta 2019 je zmago slavila Postojnčanka Ivana Hreščak, dve leti pozneje pa je prestižno lovoriko osvojila Ljubljančanka Laura Unuk, zadnja leta najboljša slovenska šahistka.

Letos nastopata Kranjčanka Petra Kejžar ter Prekmurka, članica ŽŠK Maribor Poligram Barbara Skuhala. Petra Kejžar ni začela najbolje. Po remiju v slovenskem derbiju v uvodnem krogu je dve partiji izgubila. Vse drugače je na poti Barbara Skuhala. V treh krogih je zbrala dve točki in je uvrščena v vodilno skupino štirih igralk. V drugem krogu je navdušila navijače (partije se seveda prenašajo v živo). Nadigrala je igralko z navišjim ratingom na turnirju, ukrajinsko velemojstrico Jevgenijo Doluhanovo. S pogumno igro je na najlepši način unovčila svojo nadarjenost za taktiko. Pravi užitek si je ogledati partijo.

B. Skuhala – J. Doluhanova, Reka 2023

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 ed4 4. Sd4 (škotska igra) Lc5 5. Le3 Sd4 6. Ld4 Ld4 7. Dd4 Dg5 8. Sc3 c6 9. e5 d5 (črna žrtvuje kmeta, njen položaj je z nerazvitimi figurami preveč utesnjen) 10. ed6 Sf6 11. f4 Da5 12. 0–0–0 Le6 13. Lc4 Lc4? (črna si je s to potezo še poslabšala položaj, vsekakor bi bila boljša velika rokada) 14. d7+! (medpoteza, po kateri črna nima več enostavnih rešitev)

14. ... Ke7 15. Dc4 Thd8 16. The1+ Kf8 17. De2 Dc7 18. De7+ Kg8 19. g4 Td7 20. Td7 Dd7 21. g5 Te8 22. gf6!! (čudovita zaključna kombinacija, na katero Ukrajinka očitno ni računala) Te7 23. fe7 De8 24. Se4! (poanta kombinacije, grožnje Sd6 ni mogoče preprečiti drugače kot z izgubo materiala) De7 25. Sf6+ Kf8 26. Sh7+ Ke8 27. Te7+ Ke7 28. Sg5 Kf6 29. Kd2 1-0.