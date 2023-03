#intervju Oksana Zabužko, pisateljica, filozofinja in publicistka: Zgodovina se pokaže v eni postelji

Ukrajinka Oksana Zabužko je filozofinja, pisateljica, esejistka, predavateljica in angažirana intelektualka. Literarni preboj je dosegla že s prvencem Terenske raziskave ukrajinskega seksa iz leta 1996 (v prevodu Andreje Kalc je pred kratkim izšel pri založbi Beletrina), v katerem se je lotila vprašanja spola in identitete. Lani je nekaj dni po začetku ukrajinske vojne v evropskem parlamentu poslancem razložila, da se Putin ne bo ustavil, če ga ne bosta ustavila Ukrajina in Nato. Danes je trdno prepričana, da je ukrajinska zmaga neizbežna, književnost pa nujna za osmislitev dogajanja.