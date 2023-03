Špansko sodišče je zaradi kraje dragocenih steklenic vina iz kleti prestižne restavracije hotela Atrio v kraju Caceres storilca obsodilo na štiri oziroma štiri leta in pol zapora ter plačilo 750.000 evrov zavarovalnici, ki je oškodovani restavraciji škodo že izplačala. Obsojena sta 29-letna Mehičanka Priscila Lara Guevara, nekdanja lepotna kraljica, in njen 48-letni partner Constantin Dumitru, državljan Romunije in Nizozemske.

Kraja 45 dragocenih steklenic vina oktobra 2021 je takrat odmevala po vsem svetu. V eni od steklenic je bilo tudi 217 let staro vino Chateau d'Yquem, ki naj bi bilo vredno okoli 350.000 evrov. Celoten plen so takrat ocenili na 1,6 milijona evrov, sodni izvedenec pa je to oceno kasneje znižal na še vedno precejšnjih 750.000 evrov. Plena niso nikoli našli, devet mesecev po tatvini pa so par prijeli na meji med Črno goro in Hrvaško. Gre za profesionalna roparja, specializirana za krajo vina, ki naj bi se tik pred aretacijo mudila celo v Sloveniji. Hrvaške oblasti so dvojico na podlagi evropskega pripornega naloga izročile Španiji, kjer se je v kraju Caceres začelo in zdaj tudi sklenilo sojenje. Tožilstvo je za vsakega zahtevalo po štiri leta in pol zapora in sodišče je temu predlogu skoraj v celoti sledilo: njo je obsodilo na štiri leta, njega pa na štiri leta in pol. Sodba še ni pravnomočna.

Prevarala sta receptorja

Kot se je izkazalo med sojenjem, sta tatvino načrtovala več mesecev. Izdelala sta natančne načrte hotela, restavracije in kleti. Hotel sta prej vsaj trikrat tudi obiskala, nato pa je Mehičanka rezervirala sobo pod lažnim imenom in s ponarejenim švicarskim potnim listom. Priscila Lara Guevara je prišla v hotel le z nahrbtnikom, Constantin Dumitru pa se ji je potem pridružil na večerji. Preden se je par odpravil v sobo, sta si zaželela še voden obisk vinske kleti, in to so jima tudi omogočili. Malo po 2. uri zjutraj je ženska poklicala recepcijo in naročila solato. Receptor se je najprej malo upiral, češ da je ura nekoliko nenavadna in da je v hotelu sam, pa tudi z besedami, da se mu zdi čudno, da je nekdo lahko lačen po tem, ko je zaužil 14-hodno vrhunsko večerjo v restavraciji z dvema Michelinovima zvezdicama. Na koncu ji je ustregel, je pričal na sodišču.

Kot je poudarilo sodišče, je bil to ključen trenutek, ki ga je Constantin izkoristil za to, da je izmaknil hotelsko kartico, ki naj bi odprla tudi vrata v klet. A jih ni. Zato je po telefonu izpred vrat, za katerimi se je skrival zaklad, poklical pajdašinjo in ji rekel, naj receptorja še enkrat zamoti. In res, ženska je spet poklicala ubogega nočnega portirja in zahtevala še sladico. Nejevoljen in po začetnem ugovarjanju ji je v sobo odnesel nekaj sadja. Constantin ni ponovil napake in je iz recepcije izmaknil univerzalno hotelsko kartico, ki naj bi odpirala vsa vrata. Tudi kletna. Vstopil je v vinsko klet in 45 steklenic nabasal v velik nahrbtnik ter dve veliki športni torbi.

Vino zavila v brisače

Ob 5. uri zjutraj je par že zapustil hotel, skupaj z vinskim zakladom. No, v sobi sta ukradla še štiri brisače in jih zataknila med steklenice, da le-te ne bi preveč ropotale in tako vzbudile sumničenja v recepciji hotela.

Med sojenjem je Constantin Dumitru zanikal navedbe tožilstva, njegova odvetnica Sylvia Cordoba pa je obtožbi ugovarjala, češ da se 45 steklenic enostavno ne da stlačiti v nahrbtnik in dve športni torbi, ne da bi to kdorkoli opazil, kaj šele da bi jih »ta moški tako enostavno tudi odnesel«. Priscila Lara Guevara se je branila z molkom.