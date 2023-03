»Naše izkušnje in delo dokazujejo, da smo ženske upravičeno lahko ponosne na prehojeno pot, zaradi njih pa lahko s pogumom načrtujemo prihodnost in brez sleherne zadržanosti rečemo: Tukaj smo. Druga za drugo in za vso družbo. Veliko nas je. Imamo znanje in sposobnosti,« je v svojem govoru poudarila Pirc Musar.

Spregovorila je o pomenu današnjega mednarodnega dneva žensk in feminizma za napredek družbe. Kar so izborile predhodne generacije pogumnih žensk, zato trpele, bile kaznovane, zapostavljene, trpinčene in žal celo umorjene, morajo ženske po besedah predsednice republike vsak dan iskreno ceniti in spoštovati.

»Ženske se še vedno pogosteje kot moški soočamo z ekonomsko odvisnostjo, zahtevnejšim usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja, s stereotipi, prevelikimi družbenimi pričakovanji, z nasiljem, nespoštovanjem, nestrpnostjo, tudi s sovražnim govorom,« je opozorila.

Izpostavila je, da je feminizem svoboda za vse - gibanje za enakopravnost in enakovrednost tako žensk kot moških. Biti feministka predsednici države pomeni priznavati enakovrednost vseh ljudi, boriti se za pravično porazdelitev moči v družbi ter za možnost izbire načina življenja, poklica in tega, s kom se želiš objeti: »Ne da bi vedela, sama feminizem živim že nekaj časa in ga imam očitno zapisanega v svoj DNK.«

Ob tem je Pirc Musar predstavila projekt Iščimo in prepoznajmo znanje in sposobnosti v politiki. Kot je dejala, želi, da ženske v politiki druga drugi in družbi pokažejo, da njihovega znanja in sposobnosti ne moremo in ne smemo omejiti le na videz.

Ženske je zato povabila, da se pridružijo projektu, h kateremu jo je spodbudila zamisel mladega fotografa Jerneja Jelena - gre za idejo, da bi naslednje leto ob 8. marcu skupaj priredile razstavo svojih črno-belih portretov, na katerih bi bile fotografirane brez ličil.

Urška Klakočar Zupančič je v svojem govoru poudarila, da je biti ženska v družbi lepo, a v zdajšnjem času in prostoru. Opozorila je, da so v nekaterih državah ženske tudi v današnjem času v zelo slabem položaju. Biti ženska v slovenski politiki je po njenih besedah zelo težko, saj si neprestano na očeh javnosti, ocenjevana po zunanjosti. »Zelo se ti odebeli koža v slovenski politiki, če vztrajaš,« je poudarila in dodala, da je biti ženska v slovenski politiki včasih vseeno lepo, denimo ob dogodkih, kot je bil današnji.

Ministrica Fajon ob mednarodnem dnevu žensk poudarila pomen feministične zunanje politike

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob mednarodnem dnevu žensk predstavila koncept feministične zunanje politike, ki je presečna tema nove zunanjepolitične strategije, in napovedala okrepljeno pozornost ministrstva na področju enakosti spolov ter spoštovanja pravic in opolnomočenja žensk in deklet po svetu, so sporočili danes iz Mladike.

»Mednarodni dan žensk je praznik vseh, v prizadevanjih za enakost spolov pa smo lahko uspešni le ženske in moški skupaj. Slovenija je po indeksu enakosti spolov malo pod povprečjem EU, napreduje počasneje kot druge države. Dejstvo, da nekaj najvišjih položajev v državi trenutno zavzemamo ženske, nas ne sme preslepiti; feminizem ni preživet. Prej nasprotno,« je ob mednarodnem dnevu žensk sporočila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Pri tem je opozorila, da smo tudi v Sloveniji zadnja leta priča slabšanju položaja žensk in krhanju že pridobljenih pravic zaradi okoliščin, kot so pandemija covid-19, vojna v Ukrajini in draginja. »Zato moramo ne le danes, na mednarodni dan žensk, temveč vsak dan povzdigniti glas za vse tiste ženske in dekleta - doma in po svetu, ki tega privilegija nimajo, so diskriminirane, zaničevane, nevidne,« je ob 8. marcu pozvala Fajon.

»Kot prva slovenska zunanja ministrica in kot podpredsednica vlade, ki je zavzemanje za enakost spolov postavila med prednostne naloge, sem se odločila, da pristopim k pobudi skupine naprednih držav, ki so feminizem uradno vključile v svojo zunanjo strategijo,« je še dejala vodja slovenske diplomacije. To po ministričinem mnenju ni novost, kajti Slovenija je tradicionalno zagovornica enakopravnosti in enakosti spolov ter človekovih pravic, feministična zunanja politika zdaj le dobiva uraden zapis sodobne, v prihodnost zazrte politike, ki spodbuja enakost spolov doma in v tujini, so zapisali v sporočilu zunanjega ministrstva.

V organizacijski strukturi ministrstva se feministična zunanja politika že odraža v spolni uravnoteženosti vodij direktoratov, delo diplomatov nadzoruje diplomatska nadzornica, sekretariat vodi generalna sekretarka. Slovenija je tudi po številu veleposlanic v vrhu med članicami EU, so navedli.

Feminizem je tudi presečna tema nove zunanjepolitične strategije, ki je v pripravi na ministrstvu. Tako bo Slovenija v svojih dvostranskih in večstranskih odnosih še okrepila delovanje v podporo spoštovanju pravic žensk in deklet ter njihovega gospodarskega, političnega in družbenega opolnomočenja tudi prek razvojne in humanitarne pomoči.

Strategija feministične zunanje politike, ki je v pripravi, bo tudi odraz želja in pričakovanj civilne družbe. S tem namenom bo ministrstvo organiziralo vrsto tematskih okroglih miz in javnih razprav z relevantnimi akterji, končna Strategija feministične zunanje politike pa bo širši javnosti predvidoma predstavljena 24. junija, ob mednarodnem dnevu žensk v diplomaciji.