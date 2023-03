Poleg tega je bilo v večjem delu zahodne in jugovzhodne Evrope ter v ruskih regijah nadpovprečno suho. Temperature na Iberskem polotoku pa so bile pod povprečjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih iz poročila Copernicusa je bila doslej najtoplejša zima v letih 2019 in 2020.

V svetovnem merilu je bil letošnji februar po podatkih Copernicusa peti najtoplejši. »Večina Evrope je imela nadpovprečne temperature, zlasti severna Norveška in Švedska ter norveški arhipelag Svalbard, ki leži med Norveško in severnim tečajem,« so še sporočili.

Dpa dodaja, da se vremenoslovci ravnajo po meteorološki zimi, ki traja od 1. decembra do 28. februarja. Tudi zaradi statističnih razlogov pa raziskovalci svoje podatke izračunavajo za cele mesece.