Vrhovno sodišče je dokončno zapečatilo usodo Šentjurčana Luke Vlaovića, ki bo moral, kot je s sodbo razglasila sodnica celjskega okrožnega sodišča Barbara Žumer Kunc že junija 2021, na Dobu odsedeti 23-letno zaporno kazen zaradi poskusa umora hčerke in nekdanje partnerice na grozovit ali zahrbten način ter groženj. Kot je takrat sodnica Žumer-Kunčeva pojasnila v obrazložitvi sodbe, je bilo za senat ključno, da je Vlaović 6. oktobra 2020 oškodovankama ponudil krofe, ki jih je posipal z zdrobljenimi pomirjevali lorsilan.

Zaradi zaužitja najmanj 15 oziroma največ 20 do 22 zdrobljenih tablet z učinkovino lorazepam sta imeli obe velike težave. Vlaović se je zagovarjal, da je krofe s pomirjevali posul po pomoti. A mu senat ni verjel. Čeprav res nista zaužili velike količine, pa je tudi izvedenka toksikologije dejala, da imajo pomirjevala lorsilan vsekakor močan hipnotičen učinek in povzročijo relaksacijo mišic, močno pa vplivajo tudi na psihofizične sposobnosti, zlasti med vožnjo, saj zmanjšajo možnost pravočasnega ukrepanja, motijo pa tudi zbranost. Oškodovanki pa sta se takoj, ko sta se poslovili od Vlaovića, usedli v avto in se odpeljali, posledično bi bili zaradi tega lahko udeleženi v prometni nesreči. A je oškodovanka, ko je začutila, da ji je nenavadno slabo, poiskala zdravniško pomoč.

Kot rečeno, sta se zoper sodbo pritožila oba Vlaovićeva zagovornika Dušan Tanko in Žiga Podobnik, češ da je prvostopenjsko sodišče kršilo določbe kazenskega zakonika in kazenskega postopka ter nepopolno in zmotno ugotovilo dejansko stanje, tožilstvo pa da ni dokazalo zatrjevanega motiva, da je obdolženi oškodovankama namerno podtaknil tablete. A je višje sodišče tožbo zavrnilo in potrdilo odločitev prvostopenjskega, na februarski seji pa je senat vrhovnega sodišča v zasedbi Barbare Zobec kot predsednice ter članov Primoža Gorkiča, Aleksandra Karakaša, Mitje Kozamernika in Marjete Švab Širok zavrnil tudi zahtevo za varstvo zakonitosti. S tem je Vlaović, ki je leta 2013 z nožem v hrbet zabodel Roka Šibanca in se je takrat za poskus uboja s tožilstvom pogodil za štiriletno zaporno kazen, izčrpal vsa pravna sredstva.