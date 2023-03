Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je bil po današnjem pogajalskem srečanju optimističen in ostaja prepričan, da bodo plačni steber lahko oblikovali do 1. aprila. Po njegovih besedah so se danes »v celoti uskladili za koncept plačnega stebra«, sedaj pa je na vrsti sindikalna stran, ki bo do prihodnjega tedna pripravila svoje predloge, »kako sami sebe vidijo v novih uvrstitvah v primerjavi s starimi«.

Napetosti med sindikati, ki so se pokazale na prejšnjih pogajanjih, so danes uspeli ublažiti. »Mislim, da smo se premaknili naprej, da je bil dialog konstruktiven in spoštljiv,« je v izjavi za medije ocenila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Podobno je ocenila tudi predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar, po besedah katere je bilo vzdušje manj napeto, koncept pogajanj pa da je šel »v skupno smer vseh deležnikov«.

V začetku prihodnjega tedna bodo, kot je napovedal minister, predstavniki vlade in vsi podpisniki kolektivnih pogodb tako podpisali sporazum o zdravstvenem stebru, da se nato začnejo »hitro, intenzivno in tudi konkretno pogovarjati«. »To je zaveza, da to zadevo lahko zelo hitro izpeljemo in pripeljemo do dobre točke,« je dejal Bešič Loredan, ki trenutno ne vidi potrebe, da bi se s katero od skupin pogajali ločeno. »Sistem je za ministrstvo enoten in tako tudi pristopamo,« je poudaril.

Kot so se dogovorili, bodo vprašanja plačnega stebra urejali znotraj področnih kolektivnih pogodb, po potrebi pa bodo sprejeli tudi zakonodajne spremembe, če bo to treba za njihovo implementacijo, je dejal minister. Na naslednjih pogajanjih naj bi tako začeli pogajanja o tarifnem delu plačnega stebra, je povedala Ilešič Čujovič.

Bešič Loredan je v izjavi za medije izpostavil še »izjemno dobro izhodišče«, ki ga je danes predstavil zdravniški sindikat Fides. To po besedah ministra temelji na zmanjševanju števila nazivov delovnih mest. To, kot je pojasnila Ilešič Čujovič, nikakor ne pomeni zmanjševanja števila kadra, ampak se bodo pogovarjali o konceptu in morda združevanju posameznih delovnih mest.

Kot je dejal podpredsednik in vodja pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič, se ta ideja še v najmanjši meri tiče zdravnikov, ki imajo relativno majhno število delovnih mest. Ključna ideja Fidesovega koncepta je sicer izboljšati dostopnost zdravstvenega sistema in njegovo kakovost, je še dodal Zemljič.

V Fidesu se zavzemajo za skupni steber zdravstva in socialnega varstva, a je Zemljič ob tem spomnil na stavkovne sporazume. »Vladne zaveze v sporazumih so jasne. Pričakujemo, da se bodo pogajanja intenzivirala, da lahko zaključimo do 1. aprila,« je dejal Zemljič. Kot je opozoril, je na oblikovanje ločenega stebra vezana stavka zdravnikov, »ki je bila prekinjena, a ni bila preklicana«.