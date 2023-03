»Ko bomo v družbi zares odkrito in brez zavor naslovili menstruacijo in menopavzo ter (spre)govorili o menstruaciji in menopavzi kot zdravstvenem standardu, bomo s tem odpravili stigmo in z njo povezan sram ter del stereotipov, tabujev in posledično predsodkov, ki ženske v družbi diskriminira in iz njih ustvarja največjo družbeno manjšino,« so besede poslanke Nataše Sukič v sporočilu za javnost povzeli v stranki Levica.

Pobudo Sukičeve sta podpisali tudi poslanki Lucija Tacer (Svoboda) in Meira Hot (SD), skupaj so pozvale vlado in pristojna ministrstva, da pristopijo k preučitvi ukrepov, ki bi zmanjšali neenakost na delovnem mestu glede na osebne okoliščine, zlasti uvedbo možnosti koriščenja bolniške odsotnosti z dela iz naslova menstruacije po zgledu Španije, brez potrebe po zdravniškem potrdilu, vnaprejšnjem napovedovanju odsotnosti ali koriščenja dopusta.

V Levici povzemajo, da je država zanemarjala ukrepe, programe in aktivnosti za zagotovitev reproduktivnega zdravja, dostopnega zdravstvenega varstva za ženske in njihovega zdravja na sploh.

Zdravstvena strategija mora zagotavljati spolno občutljivo zdravstveno varstvo vsem ženskam in deklicam, ne glede na starost, socialni status, kraj bivanja, pravni položaj, etnično pripadnost, migrantski status ali druge osebne okoliščine, so zapisali. Pri tem mora biti posebej pozorna na pogosto dvojno stigmatizacijo, ko so osebe podvržene diskriminaciji na podlagi spola kot tudi na podlagi pripadnosti ranljivi skupini. Kot nekaj primerov so v stranki našteli Rominje, hendikepirane ženske, brezdomke, istospolno usmerjene in transspolne osebe.

Ob tem so spomnili, da je k temu premisleku v sredini februarja kot prva evropska država pristopila Španija, ki bo delavkam, ki trpijo zaradi menstrualnih bolečin, omogočila plačano bolniško odsotnost. Ministrica za enakost Irene Montero je pred glasovanjem izjavila, da gre za »zgodovinski dan za feminističen napredek«, so jo navedli v Levici.

Po zgledu Luksemburga in Hrvaške pa so poslanke podale še pobudo za brezplačno dostopnost menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah javnih ustanov.

Menstruacija je običajen in normalen fiziološki pojav pri ženskah, ki ima lahko resne kratkoročne fizične posledice, zato v Levici ocenjujejo, da je prav, da se jo obravnava na podoben način kot primerljiva bolečinska stanja.

Opozorili so tudi na pravno neurejenost statusa oseb z menopavznimi težavami, ki predstavljajo hudo oviro pri delu. Menopavza sovpada tudi z obdobjem napredovanja na delovnem mestu. Napredovanje in skrajšan delovni čas sta po ocenah tujih študij zaradi menopavze preprečena kar petini zaposlenih oseb, ki ob tem doživljajo šikaniranje, zasmehovanje ali celo zapustijo delovno mesto, so še sporočili iz stranke.