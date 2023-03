V uničujočem potresu, ki je 6. februarja prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je v obeh državah umrlo okoli 50.000 ljudi. Po podatkih WHO je v Siriji umrlo 4500 ljudi, okoli 9000 je bilo poškodovanih. Po nekaterih podatkih naj bi potres v Siriji zahteval celo skoraj 6000 življenj.

V okviru kampanje, ki jo je WHO sprožila skupaj s Skladom ZN za otroke (Unicef), namerava 1400 ekip v naslednjih desetih dneh obiskati čim več gospodinjstev kot tudi okoli 90.000 razseljenih ljudi, ki so po potresu ostali brez strehe nad glavo in prebivajo v šolah, na trgih in v taboriščih. Pogosto nimajo dostopa do čiste pitne vode oziroma ustreznih sanitarij in higiene, zaradi česar so izpostavljeni povečanemu tveganju za bolezni, ki se prenašajo z vodo, je opozorila organizacija.

Med kampanjo bo uporabljenih 1,7 milijona odmerkov cepiva proti koleri za zaščito otrok, starejših od enega leta, in odraslih, predvsem tistih, ki živijo na območjih, ki jih je potres najbolj prizadel in kjer obstaja največje tveganje za kolero, so navedli v sporočilu WHO.

WHO je pri tem opozorila, da je treba pohiteti, saj se bo začel postni mesec ramadan, ko se bo veliko odraslih postilo. Cepivo proti koleri se pogoltne, vendar večina muslimanskega prebivalstva med ramadanom ne uživa hrane in pijače med sončnim vzhodom in zahodom.

Kolera je črevesna nalezljiva bolezen, ki je življenjsko nevarna zaradi velike izgube tekočine pri starejših in mladih. Glavna simptoma sta driska in bruhanje. Okužba se najpogosteje prenaša z onesnaženo pitno vodo in hrano, ki je bila v stiku z blatom ali izbljuvki okužene osebe.